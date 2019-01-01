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«Бурштинова осінь»: під Луцьком відбувся обласний фестиваль. ФОТО

«Бурштинова осінь»: під Луцьком відбувся обласний фестиваль. ФОТО
У селі Зміїнець Луцького району відбувся Х обласний фестиваль «Заяви про себе і свою професію», організований у рамках свята «Бурштинова осінь».

Подія пройшла у п’ятницю, 4 жовтня, - інформує відділ інформаційної роботи Волинського обласного центру зайнятості.

До участі в заході долучилися представники Волинської обласної служби зайнятості на чолі з заступником директора Волинського обласного центру зайнятості Тарасом Семенюком.

На фестивалі зібралися понад двадцять професійно-технічних і вищих навчальних закладів області. Обмінювалися досвідом і провідні спеціалісти, які успішно реалізовують власні справи. Свої вміння показали флористи, швачки, перукарі та кулінари-початківці, чиї старання оцінювали почесні члени Асоціації кулінарів України.

Організатор свята, волинський ресторатор Михайло Наход, подякував кожному, хто долучився до організації та проведення заходу, а також побажав усім добра, довгоочікуваного миру, знайти себе на рідній землі та працювати на благо своєї держави.

Заступник директора Волинського обласного центру зайнятості Тарас Семенюк у вітальному слові подякував організатору за запрошення.

«Пам’ятаю цей фестиваль, коли його десять років тому проводили ще на вулиці Винниченка в Луцьку. Дякую, що підвищуєте престижність робітничих професій, що ви, як професіонал своєї справи, ділитеся досвідом із молодими людьми, а ваш соціально відповідальний бізнес справді приносить благо Україні», - зазначив чоловік.

Від імені директора ВОЦЗ Романа Романюка мовець вручив Михайлу Находу подяку.

Тим часом фахівці Луцького міського центру зайнятості ознайомлювали гостей «Бурштинової осені» з послугами служби зайнятості, проводили профорієнтаційне тестування з молоддю, ознайомлювали з затребуваними на ринку праці спеціальностями та найактуальнішими вакансіями в обласному центрі Волині.

Упродовж дня учасники та гості свята спостерігали за різноманітними майстер-класами, частувалися кулінарними шедеврами на будь-який смак, ознайомлювалися з напрацюваннями професійно-технічних коледжів, спілкувалися з представниками закладів ресторанного господарства, могли придбати прекрасні букети від майстрів-флористів та вироби народних умільців.

Упродовж дня всі вироби та страви оцінювали члени журі, а згодом визначили і нагородили кращих серед кращих.

«Бурштинова осінь»: під Луцьком відбувся обласний фестиваль. ФОТО
«Бурштинова осінь»: під Луцьком відбувся обласний фестиваль. ФОТО
«Бурштинова осінь»: під Луцьком відбувся обласний фестиваль. ФОТО
«Бурштинова осінь»: під Луцьком відбувся обласний фестиваль. ФОТО
«Бурштинова осінь»: під Луцьком відбувся обласний фестиваль. ФОТО
«Бурштинова осінь»: під Луцьком відбувся обласний фестиваль. ФОТО
«Бурштинова осінь»: під Луцьком відбувся обласний фестиваль. ФОТО

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Теги: ВОЦЗ, обласний фестиваль, "Бурштинова осінь"
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