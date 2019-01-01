«Бурштинова осінь»: під Луцьком відбувся обласний фестиваль. ФОТО

У селі Зміїнець Луцького району відбувся Х обласний фестиваль «Заяви про себе і свою професію», організований у рамках свята «Бурштинова осінь».Подія пройшла у п’ятницю, 4 жовтня, - інформує відділ інформаційної роботи Волинського обласного центру зайнятості.До участі в заході долучилися представники Волинської обласної служби зайнятості на чолі з заступником директора Волинського обласного центру зайнятостіНа фестивалі зібралися понад двадцять професійно-технічних і вищих навчальних закладів області. Обмінювалися досвідом і провідні спеціалісти, які успішно реалізовують власні справи. Свої вміння показали флористи, швачки, перукарі та кулінари-початківці, чиї старання оцінювали почесні члени Асоціації кулінарів України.Організатор свята, волинський ресторатор, подякував кожному, хто долучився до організації та проведення заходу, а також побажав усім добра, довгоочікуваного миру, знайти себе на рідній землі та працювати на благо своєї держави.Заступник директора Волинського обласного центру зайнятості Тарас Семенюк у вітальному слові подякував організатору за запрошення.«Пам’ятаю цей фестиваль, коли його десять років тому проводили ще на вулиці Винниченка в Луцьку. Дякую, що підвищуєте престижність робітничих професій, що ви, як професіонал своєї справи, ділитеся досвідом із молодими людьми, а ваш соціально відповідальний бізнес справді приносить благо Україні», - зазначив чоловік.Від імені директора ВОЦЗмовець вручив Михайлу Находу подяку.Тим часом фахівці Луцького міського центру зайнятості ознайомлювали гостей «Бурштинової осені» з послугами служби зайнятості, проводили профорієнтаційне тестування з молоддю, ознайомлювали з затребуваними на ринку праці спеціальностями та найактуальнішими вакансіями в обласному центрі Волині.Упродовж дня учасники та гості свята спостерігали за різноманітними майстер-класами, частувалися кулінарними шедеврами на будь-який смак, ознайомлювалися з напрацюваннями професійно-технічних коледжів, спілкувалися з представниками закладів ресторанного господарства, могли придбати прекрасні букети від майстрів-флористів та вироби народних умільців.Упродовж дня всі вироби та страви оцінювали члени журі, а згодом визначили і нагородили кращих серед кращих.