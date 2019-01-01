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5 жовтня: що можна та не можна робити в цей день

5 жовтня: що можна та не можна робити в цей день
Християнська церква в цей день вшановує пророка Йону і священномученика Фоку Синопського, єпископа.

Інші назви свята: «День Іони», «День Фоки», «Фока-вітроградарь», «Листопадна», «Листодер», - повідомляє Znaj.ua.

Іона – один з 12-ти малих пророків. Бог послав його проповідувати в Ніневію, але Іона вирішив, що може цього не робити і сів на корабель в іншу країну. Під час подорожі розігрався шторм через його непокору. Тому Іона стрибнув за борт. Шторм затих, а Бог наказав киту проковтнути Йону. Там він пробув три доби, а потім кит виплюнув його на сушу. Після цього повторне прохання йти в Ніневію він відразу ж виконав.

Фока ще в юному віці отримав дар виганяти бісів і зціляти людей. Городяни обрали його єпископом, а він багатьох наставив на істинний шлях, допомагав шукати відповіді на питання. Правитель хотів змусити Фоку відректися від Христа, але мученик виніс все і твердо стояв на своєму. Тому його стратили.

Чого не можна робити 5 жовтня
В пам'ять про Іону, сьогодні не можна їсти рибу, це вважається гріхом. Її не можна також купувати і продавати. Якщо в лісі зустрінете дідка з козубом, йдіть від нього подалі, це може бути Лісовик. День добре підійде для подружніх відносин і різних свят, але не можна зустрічатися з родичами коханого.

Народні прикмети на 5 жовтня

Журавлі 5 вересня відлетіли в теплі краї, – прикмета, що рання зима буде.

Гримить грім – очікується тепла осінь і холодна зима.
Заморозки вранці обіцяють ранню зиму.

Туман ввечері – до поліпшення погоди.

Знайдені 5 вересня гроші потрібно кинути у водойму, – по прикметі, тоді багатства прибуде.

Якщо в ніч на 5 вересня жінці приснився чоловік, – до хороших новин, а чоловікові дружина, – до пліток.

Народжені в цей день мають добре розвинену інтуїцію, завдяки якій вони легко уникають неприємностей і домагаються успіху в будь-яких своїх починаннях.

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