5 жовтня: що можна та не можна робити в цей день

Християнська церква в цей день вшановує пророка Йону і священномученика Фоку Синопського, єпископа.Інші назви свята: «День Іони», «День Фоки», «Фока-вітроградарь», «Листопадна», «Листодер», - повідомляє Znaj.ua.Іона – один з 12-ти малих пророків. Бог послав його проповідувати в Ніневію, але Іона вирішив, що може цього не робити і сів на корабель в іншу країну. Під час подорожі розігрався шторм через його непокору. Тому Іона стрибнув за борт. Шторм затих, а Бог наказав киту проковтнути Йону. Там він пробув три доби, а потім кит виплюнув його на сушу. Після цього повторне прохання йти в Ніневію він відразу ж виконав.Фока ще в юному віці отримав дар виганяти бісів і зціляти людей. Городяни обрали його єпископом, а він багатьох наставив на істинний шлях, допомагав шукати відповіді на питання. Правитель хотів змусити Фоку відректися від Христа, але мученик виніс все і твердо стояв на своєму. Тому його стратили.В пам'ять про Іону, сьогодні не можна їсти рибу, це вважається гріхом. Її не можна також купувати і продавати. Якщо в лісі зустрінете дідка з козубом, йдіть від нього подалі, це може бути Лісовик. День добре підійде для подружніх відносин і різних свят, але не можна зустрічатися з родичами коханого.Журавлі 5 вересня відлетіли в теплі краї, – прикмета, що рання зима буде.Гримить грім – очікується тепла осінь і холодна зима.Заморозки вранці обіцяють ранню зиму.Туман ввечері – до поліпшення погоди.Знайдені 5 вересня гроші потрібно кинути у водойму, – по прикметі, тоді багатства прибуде.Якщо в ніч на 5 вересня жінці приснився чоловік, – до хороших новин, а чоловікові дружина, – до пліток.Народжені в цей день мають добре розвинену інтуїцію, завдяки якій вони легко уникають неприємностей і домагаються успіху в будь-яких своїх починаннях.