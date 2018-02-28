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Андрій Покровський та «СВІДОМІ» вітають з Днем працівника освіти

Андрій Покровський та «СВІДОМІ» вітають з Днем працівника освіти
Депутат Луцької міської ради Андрій Покровський та Громадянський рух "СВІДОМІ" вітають педагогів з Днем працівника освіти.

Вітання опублікували на сторінці громадської організації у Facebook.

"Одна книга, одна дитина і один учитель можуть змінити світ. В свій час письменник Річард Бах сказав: «Твій вчитель не той, хто тебе вчить, а той, в кого вчишся ти». В День працівника освіти ми бажаємо усім вчителям та педагогам нових кар’єрних злетів, творчих успіхів та талановитих учнів. Міцного вам здоров’я, натхнення, достатку та нових звершень. З Днем працівника освіти!" - йдеться у привітанні.

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Теги: Андрій Покровський, освіта
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