Студентів евакуювали: у центрі Дніпра мало не обвалився гуртожиток. ВІДЕО





Трапилося це вчора ввечері. Біля фундаменту будівлі провалився ґрунт – утворилась глибока яма. Про це інформують



Студентів, які були в приміщені, евакуювали в сусідній гуртожиток. Ніхто не постраждав.



На місці одразу почала працювати спецтехніка – в яму записали 25 кубометрів землі та 10 кубометрів бетону.



Нині у Дніпрі спеціальна комісія вирішує, що далі робити з гуртожитком. У його стінах – тріщини, а на будівлі встановили маячки, аби стежити, чи будуть подальші зміщення.



До слова, у Дніпрі





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У самому центрі Дніпра мало не обвалився студентський гуртожиток Дніпровського політехнічного університету.Трапилося це вчора ввечері. Біля фундаменту будівлі провалився ґрунт – утворилась глибока яма. Про це інформують Факти Студентів, які були в приміщені, евакуювали в сусідній гуртожиток. Ніхто не постраждав.На місці одразу почала працювати спецтехніка – в яму записали 25 кубометрів землі та 10 кубометрів бетону.Нині у Дніпрі спеціальна комісія вирішує, що далі робити з гуртожитком. У його стінах – тріщини, а на будівлі встановили маячки, аби стежити, чи будуть подальші зміщення.До слова, у Дніпрі понад добу не вщухала злива , яка, ймовірно, і стала причиною вимивання ґрунту.

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