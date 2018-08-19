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Студентів евакуювали: у центрі Дніпра мало не обвалився гуртожиток. ВІДЕО

Студентів евакуювали: у центрі Дніпра мало не обвалився гуртожиток. ВІДЕО
У самому центрі Дніпра мало не обвалився студентський гуртожиток Дніпровського політехнічного університету.

Трапилося це вчора ввечері. Біля фундаменту будівлі провалився ґрунт – утворилась глибока яма. Про це інформують Факти.

Студентів, які були в приміщені, евакуювали в сусідній гуртожиток. Ніхто не постраждав.

На місці одразу почала працювати спецтехніка – в яму записали 25 кубометрів землі та 10 кубометрів бетону.

Нині у Дніпрі спеціальна комісія вирішує, що далі робити з гуртожитком. У його стінах – тріщини, а на будівлі встановили маячки, аби стежити, чи будуть подальші зміщення.

До слова, у Дніпрі понад добу не вщухала злива, яка, ймовірно, і стала причиною вимивання ґрунту.


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Теги: гуртожиток, яма, евакуація, провалля, ДСНС, Дніпро
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