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У WEST AUTO HUB продають культові мотоцикли*

У WEST AUTO HUB продають культові мотоцикли*
Мотоцикли Harley Davidson виставила на продаж волинська автомобільна компанія WEST AUTO HUB.

«Якщо ви байкер і досі не маєте Harley Davidson, то це треба виправляти) У нас на комплексі є аж три мотоцикли цієї марки! Один з них може стати вашим!) Приходьте, дивіться, тестуйте та забирайте!», - йдеться у дописі на сторінці компанії у Фейсбук.

До речі, Harley Davidson - це одна з найпопулярніших марок мотоциклів. Виробництво базується у США у місті Мілуокі.

Уточнити деталі про транспортний засіб можна у фахівців компанії за номером телефону 067 111 68 52
У WEST AUTO HUB продають культові мотоцикли*

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Теги: WEST AUTO HUB, Луцьк, мотоцкл, Harley Davidson
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