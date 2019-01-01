У WEST AUTO HUB продають культові мотоцикли*





«Якщо ви байкер і досі не маєте Harley Davidson, то це треба виправляти) У нас на комплексі є аж три мотоцикли цієї марки! Один з них може стати вашим!) Приходьте, дивіться, тестуйте та забирайте!», - йдеться у дописі на сторінці компанії у



До речі, Harley Davidson - це одна з найпопулярніших марок мотоциклів. Виробництво базується у США у місті Мілуокі.



Уточнити деталі про транспортний засіб можна у фахівців компанії за номером телефону 067 111 68 52



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