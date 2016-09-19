У волинській школі батьки проводили уроки замість вчителів





На один день у школі відбулися великі зміни – до роботи узявся новий педагогічний колектив. Батьки проводили уроки, години спілкування у 1-11 класах, - повідомляє



"Це були неперевершені уроки доброти, життєвої мудрості, досвіду. До цього дня батьки старанно готувалася, продумували все до останньої дрібниці, аби він став цікавим для усіх членів шкільної родини. Упродовж дня батьки контролювали навчально-виховний процес. Навіть через 20 років мрії збуваються", - поділилася своїми враженнями голова батьківського комітету Ірина Демчик, яка в дитинстві мріяла стати вчителькою.



Цей день приніс багато позитивних вражень та емоцій як для учнів та учителів, так і для батьків. На завершення свята теплими словами і святковим концертом учні школи привітали своїх наставників та батьків з професійним святом — Днем працівника освіти.



Дирекція школи та педагогічний колектив щиро дякують усім батькам, які допомогли втілити проект в життя.



"Школа – велика родина, що нагадує бджолиний вулик. Тут кожен займається своєю справою: вчителі навчають, виховують, учні навчаються, розвиваються, вдосконалюються, батьки підтримують та співпрацюють з нами", - додала директор.



Сподіваються, що проект "Партнерство — заради дитини" стане доброю традицією у цій школі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З метою залучення батьків до співпраці у справі навчання та виховання підростаючого покоління 4 жовтня у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів села Грудки був реалізований проект «Партнерство — заради дитини».На один день у школі відбулися великі зміни – до роботи узявся новий педагогічний колектив. Батьки проводили уроки, години спілкування у 1-11 класах, - повідомляє "Полісся" "Це були неперевершені уроки доброти, життєвої мудрості, досвіду. До цього дня батьки старанно готувалася, продумували все до останньої дрібниці, аби він став цікавим для усіх членів шкільної родини. Упродовж дня батьки контролювали навчально-виховний процес. Навіть через 20 років мрії збуваються", - поділилася своїми враженнями голова батьківського комітету, яка в дитинстві мріяла стати вчителькою.Цей день приніс багато позитивних вражень та емоцій як для учнів та учителів, так і для батьків. На завершення свята теплими словами і святковим концертом учні школи привітали своїх наставників та батьків з професійним святом — Днем працівника освіти.Дирекція школи та педагогічний колектив щиро дякують усім батькам, які допомогли втілити проект в життя."Школа – велика родина, що нагадує бджолиний вулик. Тут кожен займається своєю справою: вчителі навчають, виховують, учні навчаються, розвиваються, вдосконалюються, батьки підтримують та співпрацюють з нами", - додала директор.Сподіваються, що проект "Партнерство — заради дитини" стане доброю традицією у цій школі.

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