вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинській школі батьки проводили уроки замість вчителів

У волинській школі батьки проводили уроки замість вчителів
З метою залучення батьків до співпраці у справі навчання та виховання підростаючого покоління 4 жовтня у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів села Грудки був реалізований проект «Партнерство — заради дитини».

На один день у школі відбулися великі зміни – до роботи узявся новий педагогічний колектив. Батьки проводили уроки, години спілкування у 1-11 класах, - повідомляє "Полісся".

"Це були неперевершені уроки доброти, життєвої мудрості, досвіду. До цього дня батьки старанно готувалася, продумували все до останньої дрібниці, аби він став цікавим для усіх членів шкільної родини. Упродовж дня батьки контролювали навчально-виховний процес. Навіть через 20 років мрії збуваються", - поділилася своїми враженнями голова батьківського комітету Ірина Демчик, яка в дитинстві мріяла стати вчителькою.

Цей день приніс багато позитивних вражень та емоцій як для учнів та учителів, так і для батьків. На завершення свята теплими словами і святковим концертом учні школи привітали своїх наставників та батьків з професійним святом — Днем працівника освіти.

Дирекція школи та педагогічний колектив щиро дякують усім батькам, які допомогли втілити проект в життя.

"Школа – велика родина, що нагадує бджолиний вулик. Тут кожен займається своєю справою: вчителі навчають, виховують, учні навчаються, розвиваються, вдосконалюються, батьки підтримують та співпрацюють з нами", - додала директор.

Сподіваються, що проект "Партнерство — заради дитини" стане доброю традицією у цій школі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Камінь-Каширського району, батьки, школа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Луцька лікарка розповіла, як розрізнити застуду та грип і як вберегтися від хвороб
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали, як проходить будівництво школи у селі на Волині, де батьки не пускають дітей на навчання. ФОТО
Сьогодні, 21:32
Волинська поліція посилено патрулюватиме на вихідних
Сьогодні, 21:16
У волинській школі батьки проводили уроки замість вчителів
Сьогодні, 20:55
У волинянина вдома знайшли перероблену рушницю: чоловікові «світить» кримінал
Сьогодні, 20:43
Як виглядав замок Любарта 150 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:18
Схожі новини
У школі на Волині замість вчителів уроки проводили батьки. ФОТО У школі на Волині замість вчителів уроки проводили батьки. ФОТО
17 квітень, 03:41
Чи повинна держава забезпечити харчування школярів: результати опитування Чи повинна держава забезпечити харчування школярів: результати опитування
19 вересень, 2016, 09:19
Волиняни відстоюють школу для 5 учнів Волиняни відстоюють школу для 5 учнів
14 вересень, 2016, 18:53
Миючі та дезінфікуючі засоби для шкіл та дитячих садочків закуплятимуть за кошти з міського бюджету Миючі та дезінфікуючі засоби для шкіл та дитячих садочків закуплятимуть за кошти з міського бюджету
26 липень, 2016, 16:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали, як проходить будівництво школи у селі на Волині, де батьки не пускають дітей на навчання. ФОТО
Сьогодні, 21:32
 0
Волинська поліція посилено патрулюватиме на вихідних
Сьогодні, 21:16
 0
У волинській школі батьки проводили уроки замість вчителів
Сьогодні, 20:55
 0
У волинянина вдома знайшли перероблену рушницю: чоловікові «світить» кримінал
Сьогодні, 20:43
 0
Як виглядав замок Любарта 150 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:18
 0
Медіа
відео
1/8
﻿