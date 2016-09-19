У волинській школі батьки проводили уроки замість вчителів
Сьогодні, 20:55
З метою залучення батьків до співпраці у справі навчання та виховання підростаючого покоління 4 жовтня у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів села Грудки був реалізований проект «Партнерство — заради дитини».
На один день у школі відбулися великі зміни – до роботи узявся новий педагогічний колектив. Батьки проводили уроки, години спілкування у 1-11 класах, - повідомляє "Полісся".
"Це були неперевершені уроки доброти, життєвої мудрості, досвіду. До цього дня батьки старанно готувалася, продумували все до останньої дрібниці, аби він став цікавим для усіх членів шкільної родини. Упродовж дня батьки контролювали навчально-виховний процес. Навіть через 20 років мрії збуваються", - поділилася своїми враженнями голова батьківського комітету Ірина Демчик, яка в дитинстві мріяла стати вчителькою.
Цей день приніс багато позитивних вражень та емоцій як для учнів та учителів, так і для батьків. На завершення свята теплими словами і святковим концертом учні школи привітали своїх наставників та батьків з професійним святом — Днем працівника освіти.
Дирекція школи та педагогічний колектив щиро дякують усім батькам, які допомогли втілити проект в життя.
"Школа – велика родина, що нагадує бджолиний вулик. Тут кожен займається своєю справою: вчителі навчають, виховують, учні навчаються, розвиваються, вдосконалюються, батьки підтримують та співпрацюють з нами", - додала директор.
Сподіваються, що проект "Партнерство — заради дитини" стане доброю традицією у цій школі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На один день у школі відбулися великі зміни – до роботи узявся новий педагогічний колектив. Батьки проводили уроки, години спілкування у 1-11 класах, - повідомляє "Полісся".
"Це були неперевершені уроки доброти, життєвої мудрості, досвіду. До цього дня батьки старанно готувалася, продумували все до останньої дрібниці, аби він став цікавим для усіх членів шкільної родини. Упродовж дня батьки контролювали навчально-виховний процес. Навіть через 20 років мрії збуваються", - поділилася своїми враженнями голова батьківського комітету Ірина Демчик, яка в дитинстві мріяла стати вчителькою.
Цей день приніс багато позитивних вражень та емоцій як для учнів та учителів, так і для батьків. На завершення свята теплими словами і святковим концертом учні школи привітали своїх наставників та батьків з професійним святом — Днем працівника освіти.
Дирекція школи та педагогічний колектив щиро дякують усім батькам, які допомогли втілити проект в життя.
"Школа – велика родина, що нагадує бджолиний вулик. Тут кожен займається своєю справою: вчителі навчають, виховують, учні навчаються, розвиваються, вдосконалюються, батьки підтримують та співпрацюють з нами", - додала директор.
Сподіваються, що проект "Партнерство — заради дитини" стане доброю традицією у цій школі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Показали, як проходить будівництво школи у селі на Волині, де батьки не пускають дітей на навчання. ФОТО
Сьогодні, 21:32
Волинська поліція посилено патрулюватиме на вихідних
Сьогодні, 21:16
У волинській школі батьки проводили уроки замість вчителів
Сьогодні, 20:55
Як виглядав замок Любарта 150 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:18