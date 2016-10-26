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Депутати райради на Волині – проти «формули Штайнмаєра»

Депутати райради на Волині – проти «формули Штайнмаєра»
Депутати розглянули звернення Любомльської райради до Президента, Голови Верховної Ради щодо недопущення капітуляції України за так званою «формулою Штанмаєра».

Засідання сесії відбулося у четвер, 10 жовтня, пише Район.Любомль.

«Ми, депутати Любомльської районної ради, висловлюємо незгоду зі спробами центральної влади зреалізувати згубну для Української держави так звану «формулу Штанмаєра», якою, відповідно до «Мінських угод», вводиться особливий статус Донбасу», – йдеться в зверненні.

Звернення підтримали одноголосно.

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Теги: Любомль, райрада, депутати, формула Штайнмаєра
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