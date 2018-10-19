20 років невтомної праці: як волинянин заквітчує дороги Волині чорнобривцями і соняхами. ВІДЕО





Сонячними рослинами цього року він уквітчав узбіччя доріг від Луцька до Львова, Ковеля та Володимира-Волинського, - пише

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Чоловік каже, що власних коштів і зусиль він не шкодує. Скільки Василь Рижук самотужки посіяв, виростив і доглянув квітів — порахувати нереально. Каже, лік вже йде на мільйони соняшників та чорнобривців.



"Цього року я від 20 березня почав насадження робити і до початку зими, або до пізньої осені. Мені дуже приємно, що багато простих людей мені різними способами допомагають. Щоб наша Україна розцвітала, щоб узбіччя доріг змінилися, щоб на місцях, де росли бур’яни, росли квіти. Я взяв українські наші символи – декоративні соняхи і чорнобривці за основу. І 20 років цього року виповняється, як я займаюся цією справою", - каже Василь Рижук.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже 700 кілометрів вздовж доріг за 20 років засадив чорнобривцями і декоративними соняхами волинянин Василь Рижук. Квітникар втілює в життя власний проект, який називає "Квітучий прапор України".Сонячними рослинами цього року він уквітчав узбіччя доріг від Луцька до Львова, Ковеля та Володимира-Волинського, - пише Суспільне Волині.

Чоловік каже, що власних коштів і зусиль він не шкодує. Скільки Василь Рижук самотужки посіяв, виростив і доглянув квітів — порахувати нереально. Каже, лік вже йде на мільйони соняшників та чорнобривців."Цього року я від 20 березня почав насадження робити і до початку зими, або до пізньої осені. Мені дуже приємно, що багато простих людей мені різними способами допомагають. Щоб наша Україна розцвітала, щоб узбіччя доріг змінилися, щоб на місцях, де росли бур’яни, росли квіти. Я взяв українські наші символи – декоративні соняхи і чорнобривці за основу. І 20 років цього року виповняється, як я займаюся цією справою", - каже Василь Рижук.

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