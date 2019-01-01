Померла директор волинського ліцею

Померла директор ліцею у селі Поворськ Ковельського районуПро це написала на своїй сторінці у facebook начальниця відділу з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату Ковельської РДА"... Вона мужньо боролась з недугою, але… серце зупинилось…. смуток і печаль оселились назавжди в її родині. Тож нехай милосердний Господь упокоїть її душу у Своїх Небесних оселях, там, де спочивають праведні, де немає ні скорботи, ні печалі, ні зітхання, а життя – безкінечне. Вічна їй пам’ять та вічний спокій", - йдеться у дописі.Редакціявисловлює співчуття рідним та близьким покійного.