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Померла директор волинського ліцею

Померла директор волинського ліцею
Померла директор ліцею у селі Поворськ Ковельського району Демчук Наталія Борисівна.

Про це написала на своїй сторінці у facebook начальниця відділу з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату Ковельської РДА Олена Олексюк.

"... Вона мужньо боролась з недугою, але… серце зупинилось…. смуток і печаль оселились назавжди в її родині. Тож нехай милосердний Господь упокоїть її душу у Своїх Небесних оселях, там, де спочивають праведні, де немає ні скорботи, ні печалі, ні зітхання, а життя – безкінечне. Вічна їй пам’ять та вічний спокій", - йдеться у дописі.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким покійного.

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Теги: смерть, директор, школа
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