вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розшукують 21-річного волинянина, який поїхав на заробітки у Польщу. ФОТО

Розшукують 21-річного волинянина, який поїхав на заробітки у Польщу. ФОТО
Розшукують жителя села Михайлівка Локачинського району Капустинського Леоніда Григоровича 07.11.1997 р.н.

Про це повідомляє Локачинське відділення поліції на сторінці у Facebook.

У квітні 2019 року поїхав на заробітки у Польщу та із травня перестав виходити на зв'язок.

"При наявності будь-якої інформації щодо розшукуваного, прохання повідомити за номером "102", або за номером 097 473 7730", - йдеться у повідомленні.

Розшукують 21-річного волинянина, який поїхав на заробітки у Польщу. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волинянин, розшук, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під Луцьком будують новий дитсадок
Сьогодні, 18:46
Розшукують 21-річного волинянина, який поїхав на заробітки у Польщу. ФОТО
Сьогодні, 18:32
На Волині держпідприємство заволоділо незаконно землею вартістю 70 мільйонів
Сьогодні, 18:17
«Багато років працювали пліч-о-пліч», – Генсекретар НАТО відзначив реформи Порошенка
Сьогодні, 17:50
«Управлінець, не схожий на чинушу»: спогади волинян про Олексія Веремійчика
Сьогодні, 17:41
Схожі новини
На заробітках у Польщі зник хлопець з Волині: рідні просять допомогти На заробітках у Польщі зник хлопець з Волині: рідні просять допомогти
09 вересень, 11:31
Просять допомогти знайти волинянина, який зник дорогою до Польщі. ФОТО Просять допомогти знайти волинянина, який зник дорогою до Польщі. ФОТО
23 лютий, 21:56
Розшукують волинянина, який пішов з дому і не повернувся Розшукують волинянина, який пішов з дому і не повернувся
07 жовтень, 14:26
На заробітках у Польщі зникла молода волинянка На заробітках у Польщі зникла молода волинянка
24 вересень, 11:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під Луцьком будують новий дитсадок
Сьогодні, 18:46
 0
Розшукують 21-річного волинянина, який поїхав на заробітки у Польщу. ФОТО
Сьогодні, 18:32
 0
На Волині держпідприємство заволоділо незаконно землею вартістю 70 мільйонів
Сьогодні, 18:17
 0
«Багато років працювали пліч-о-пліч», – Генсекретар НАТО відзначив реформи Порошенка
Сьогодні, 17:50
 0
«Управлінець, не схожий на чинушу»: спогади волинян про Олексія Веремійчика
Сьогодні, 17:41
 0
Медіа
відео
1/8
﻿