Розшукують 21-річного волинянина, який поїхав на заробітки у Польщу. ФОТО

Капустинського Леоніда Григоровича 07.11.1997 р.н.



Про це повідомляє



У квітні 2019 року поїхав на заробітки у Польщу та із травня перестав виходити на зв'язок.



"При наявності будь-якої інформації щодо розшукуваного, прохання повідомити за номером "102", або за номером 097 473 7730", - йдеться у повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розшукують жителя села Михайлівка Локачинського району07.11.1997 р.н.Про це повідомляє Локачинське відділення поліції на сторінці у Facebook.У квітні 2019 року поїхав на заробітки у Польщу та із травня перестав виходити на зв'язок."При наявності будь-якої інформації щодо розшукуваного, прохання повідомити за номером "102", або за номером 097 473 7730", - йдеться у повідомленні.

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