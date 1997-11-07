Розшукують 21-річного волинянина, який поїхав на заробітки у Польщу. ФОТО
Сьогодні, 18:32
Розшукують жителя села Михайлівка Локачинського району Капустинського Леоніда Григоровича 07.11.1997 р.н.
Про це повідомляє Локачинське відділення поліції на сторінці у Facebook.
У квітні 2019 року поїхав на заробітки у Польщу та із травня перестав виходити на зв'язок.
"При наявності будь-якої інформації щодо розшукуваного, прохання повідомити за номером "102", або за номером 097 473 7730", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Локачинське відділення поліції на сторінці у Facebook.
У квітні 2019 року поїхав на заробітки у Польщу та із травня перестав виходити на зв'язок.
"При наявності будь-якої інформації щодо розшукуваного, прохання повідомити за номером "102", або за номером 097 473 7730", - йдеться у повідомленні.
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