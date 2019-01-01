Повідомили, коли відбудеться пробне ЗНО





Про це



"Реєстрація для участі у пробному ЗНО-2020 триватиме з 3 до 24 січня. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 21 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) — 28 березня", - йдеться в повідомленні.



Зазначають, що у день проведення пробного тестування кожний зареєстрований учасник може пройти тест з одного навчального предмета.



Також результат пробного ЗНО для осіб, які введуть свої відповіді до спеціального сервісу, буде оприлюднено на інформаційних сторінках: з української мови і літератури — 27 березня, з інших предметів — 3 квітня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться 21 та 28 березня 2020 року. Реєстрація триватиме з 3 до 24 січня.Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу УЦОЯО."Реєстрація для участі у пробному ЗНО-2020 триватиме з 3 до 24 січня. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 21 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) — 28 березня", - йдеться в повідомленні.Зазначають, що у день проведення пробного тестування кожний зареєстрований учасник може пройти тест з одного навчального предмета.Також результат пробного ЗНО для осіб, які введуть свої відповіді до спеціального сервісу, буде оприлюднено на інформаційних сторінках: з української мови і літератури — 27 березня, з інших предметів — 3 квітня.

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