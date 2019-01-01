У місті на Волині «ходять» фальшиві гроші
18 жовтень, 23:25
У Нововолинську на ринку в літньої жінки купили хризантеми за 500 гривень, які виявилися сувенірними.
Квіти коштували 40 гривень і покупець отримала решту – 460 гривень. Пише Буг.
Про це написала Оксана Добровольська в групі Нововолинськ інфо 17-го жовтня:
“Сьогодні на ринку миловидна жіночка, купуючи хризантему, дала 500 грн сувенірних, при цьому отримала здачі 460. Невже приємно ошукувати літню жінку? Як ви думаєте?”, – йдеться в дописі.
У коментарях користувачі зазначили, що таким же чином, за сувенірні гроші, на ринку хтось придбав кисломолочний домашній сир.
І ще одна мешканка Нововолинська натрапила на підроблені купюри.
“Будьте обережні!!! Мені теж дали фальшиві 500 грн у нас на ринку (не сувенірних), хоч в грошах я і розбираюсь”, – написала Алла Турчинська.
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Квіти коштували 40 гривень і покупець отримала решту – 460 гривень. Пише Буг.
Про це написала Оксана Добровольська в групі Нововолинськ інфо 17-го жовтня:
“Сьогодні на ринку миловидна жіночка, купуючи хризантему, дала 500 грн сувенірних, при цьому отримала здачі 460. Невже приємно ошукувати літню жінку? Як ви думаєте?”, – йдеться в дописі.
У коментарях користувачі зазначили, що таким же чином, за сувенірні гроші, на ринку хтось придбав кисломолочний домашній сир.
І ще одна мешканка Нововолинська натрапила на підроблені купюри.
“Будьте обережні!!! Мені теж дали фальшиві 500 грн у нас на ринку (не сувенірних), хоч в грошах я і розбираюсь”, – написала Алла Турчинська.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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