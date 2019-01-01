У місті на Волині «ходять» фальшиві гроші





Квіти коштували 40 гривень і покупець отримала решту – 460 гривень. Пише



Про це написала Оксана Добровольська в групі



“Сьогодні на ринку миловидна жіночка, купуючи хризантему, дала 500 грн сувенірних, при цьому отримала здачі 460. Невже приємно ошукувати літню жінку? Як ви думаєте?”, – йдеться в дописі.



У коментарях користувачі зазначили, що таким же чином, за сувенірні гроші, на ринку хтось придбав кисломолочний домашній сир.



І ще одна мешканка Нововолинська натрапила на підроблені купюри.



“Будьте обережні!!! Мені теж дали фальшиві 500 грн у нас на ринку (не сувенірних), хоч в грошах я і розбираюсь”, – написала Алла Турчинська.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську на ринку в літньої жінки купили хризантеми за 500 гривень, які виявилися сувенірними.Квіти коштували 40 гривень і покупець отримала решту – 460 гривень. Пише Буг Про це написалав групі Нововолинськ інфо 17-го жовтня:“Сьогодні на ринку миловидна жіночка, купуючи хризантему, дала 500 грн сувенірних, при цьому отримала здачі 460. Невже приємно ошукувати літню жінку? Як ви думаєте?”, – йдеться в дописі.У коментарях користувачі зазначили, що таким же чином, за сувенірні гроші, на ринку хтось придбав кисломолочний домашній сир.І ще одна мешканка Нововолинська натрапила на підроблені купюри.“Будьте обережні!!! Мені теж дали фальшиві 500 грн у нас на ринку (не сувенірних), хоч в грошах я і розбираюсь”, – написала Алла Турчинська.

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