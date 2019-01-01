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У місті на Волині «ходять» фальшиві гроші

У місті на Волині «ходять» фальшиві гроші
У Нововолинську на ринку в літньої жінки купили хризантеми за 500 гривень, які виявилися сувенірними.

Квіти коштували 40 гривень і покупець отримала решту – 460 гривень. Пише Буг.

Про це написала Оксана Добровольська в групі Нововолинськ інфо 17-го жовтня:

“Сьогодні на ринку миловидна жіночка, купуючи хризантему, дала 500 грн сувенірних, при цьому отримала здачі 460. Невже приємно ошукувати літню жінку? Як ви думаєте?”, – йдеться в дописі.

У коментарях користувачі зазначили, що таким же чином, за сувенірні гроші, на ринку хтось придбав кисломолочний домашній сир.

І ще одна мешканка Нововолинська натрапила на підроблені купюри.

“Будьте обережні!!! Мені теж дали фальшиві 500 грн у нас на ринку (не сувенірних), хоч в грошах я і розбираюсь”, – написала Алла Турчинська.

У місті на Волині «ходять» фальшиві гроші
У місті на Волині «ходять» фальшиві гроші

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Теги: фальшиві гроші, купюра, ринок, Нововолинськ, сувенірні гроші
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