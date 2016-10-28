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У місті на Волині горіла будівля колишнього банку. ФОТО

У місті на Волині горіла будівля колишнього банку. ФОТО
18-го жовтня близько 18:30 у Нововолинську трапилася пожежа в покинутому приміщенні, що знаходиться неподалік міської ради.

До колишнього закинутого банку на повідомлення про загорання прибули дві машини рятувальників 5-ї ДПРЧ, пише Буг.

Дим йшов зверху будівлі та з підвального приміщення. Причина займання встановлюється.Додамо, що минулого місяця, у вересні, двічі траплялася пожежа в покинутій будівлі. Ймовірна причина загорання – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

У місті на Волині горіла будівля колишнього банку. ФОТО
У місті на Волині горіла будівля колишнього банку. ФОТО
У місті на Волині горіла будівля колишнього банку. ФОТО
У місті на Волині горіла будівля колишнього банку. ФОТО
У місті на Волині горіла будівля колишнього банку. ФОТО
У місті на Волині горіла будівля колишнього банку. ФОТО

Ось як виглядає колишнє приміщення банку. Тут купи сміття та використаних шприців.

У місті на Волині горіла будівля колишнього банку. ФОТО
У місті на Волині горіла будівля колишнього банку. ФОТО
У місті на Волині горіла будівля колишнього банку. ФОТО
У місті на Волині горіла будівля колишнього банку. ФОТО
У місті на Волині горіла будівля колишнього банку. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, будівля, банк, пожежа
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