У місті на Волині горіла будівля колишнього банку. ФОТО





До колишнього закинутого банку на повідомлення про загорання прибули дві машини рятувальників 5-ї ДПРЧ, пише



Дим йшов зверху будівлі та з підвального приміщення. Причина займання встановлюється.Додамо, що минулого місяця, у вересні, двічі траплялася пожежа в покинутій будівлі. Ймовірна причина загорання – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.





Ось як виглядає колишнє приміщення банку. Тут купи сміття та використаних шприців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18-го жовтня близько 18:30 у Нововолинську трапилася пожежа в покинутому приміщенні, що знаходиться неподалік міської ради.До колишнього закинутого банку на повідомлення про загорання прибули дві машини рятувальників 5-ї ДПРЧ, пише Буг Дим йшов зверху будівлі та з підвального приміщення. Причина займання встановлюється.Додамо, що минулого місяця, у вересні, двічі траплялася пожежа в покинутій будівлі. Ймовірна причина загорання – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.Ось як виглядає колишнє приміщення банку. Тут купи сміття та використаних шприців.

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