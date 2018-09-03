На Волині ремонт адмінприміщення митниці обійдеться у 3,8 мільйона





Відкриті торги для визначення підрядника оголосила Волинська митниця ДФС, пише



Тендерні пропозиції прийматимуть до 3 листопада, а аукціон має розпочатися вже 4 листопада.



Очікувана вартість робіт становитиме 3,807 мільйона гривень. Ці кошти скерують із державного бюджету.



Капітальний ремонт адміністративно-виробничого будинку митниці включатиме заміну дверей, вітражів, вікон, підлоги, улаштування підвісних стель, оздоблювальні роботи, заміну дашків входу, електромонтажні та сантехнічні роботи, заміну освітлення, пожежних шаф, воріт, улаштування металопрофільного даху, утеплення фасадів, влаштування тротуару, огорожі тощо.



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