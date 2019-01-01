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У районі на Волині будують нову школу

У районі на Волині будують нову школу
У Ківерцівському районі триває будівництво нової школи за рахунок коштів державного бюджету реконструкції і розвитку.

Про це йшлося на бюджетній комісії Волинської обласної ради 22 жовтня, повідомляє "Волинська правда".

Проект передбачає співфінансування з місцевого бюджету. Відтак комісія пропонує скерувати 500 тисяч гривень для будівництва.

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Теги: нова школа, Ківерцівський район
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