У районі на Волині будують нову школу





Про це йшлося на бюджетній комісії Волинської обласної ради 22 жовтня, повідомляє



Проект передбачає співфінансування з місцевого бюджету. Відтак комісія пропонує скерувати 500 тисяч гривень для будівництва.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцівському районі триває будівництво нової школи за рахунок коштів державного бюджету реконструкції і розвитку.Про це йшлося на бюджетній комісії Волинської обласної ради 22 жовтня, повідомляє "Волинська правда". Проект передбачає співфінансування з місцевого бюджету. Відтак комісія пропонує скерувати 500 тисяч гривень для будівництва.

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