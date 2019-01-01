У районі на Волині будують нову школу
Сьогодні, 20:18
У Ківерцівському районі триває будівництво нової школи за рахунок коштів державного бюджету реконструкції і розвитку.
Про це йшлося на бюджетній комісії Волинської обласної ради 22 жовтня, повідомляє "Волинська правда".
Проект передбачає співфінансування з місцевого бюджету. Відтак комісія пропонує скерувати 500 тисяч гривень для будівництва.
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Про це йшлося на бюджетній комісії Волинської обласної ради 22 жовтня, повідомляє "Волинська правда".
Проект передбачає співфінансування з місцевого бюджету. Відтак комісія пропонує скерувати 500 тисяч гривень для будівництва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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