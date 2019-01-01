23 жовтня на Волині: гортаючи календар
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23 жовтня день народження у волонтера, голови правління ГО "Автомайдан України" Андрія Ольхового (на фото).
Сьогодні відзначають День пам’яті Всіх Святих землі Волинської. З цієї нагоди у храмі Всіх святих землі Волинської відбудеться урочиста служба.
23 жовтня вже багато років поспіль ми возносимо молитви, віддаємо любов і шану святим угодникам волинської землі, які праведним життям освятили рідну землю. Великим і незчисленним є Собор святих угодників і чудотворців землі Волинської.
За православним календарем 23 жовтня іменини відзначають Андрій, Антоній, Кирило, Павло, Сергій, Степан і Яків.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
23 жовтня 2009 року Волинському державному училищу культури і мистецтв присвоєно ім’я Ігоря Федоровича Стравінського.
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Сьогодні відзначають День пам’яті Всіх Святих землі Волинської. З цієї нагоди у храмі Всіх святих землі Волинської відбудеться урочиста служба.
23 жовтня вже багато років поспіль ми возносимо молитви, віддаємо любов і шану святим угодникам волинської землі, які праведним життям освятили рідну землю. Великим і незчисленним є Собор святих угодників і чудотворців землі Волинської.
За православним календарем 23 жовтня іменини відзначають Андрій, Антоній, Кирило, Павло, Сергій, Степан і Яків.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
23 жовтня 2009 року Волинському державному училищу культури і мистецтв присвоєно ім’я Ігоря Федоровича Стравінського.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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