На Волині 10-річного хлопчика біля школи покусав пес: дитина прийматиме уколи від сказу





Інцидент трапився учора, 22 жовтня, під час перерви між уроками біля корпусу молодшої школи Любешівського ліцею, - пише газета



Зазначається, що 10-річний хлопчик, житель селища, хотів погладити собачку, котра була з нашийником. От тільки чотирилапий накинувся на малого.



Постраждалого доставили до лікарні.



"Через те, що невідомо, чи пес не є скаженим, дитині показана екстрена антирабічна профілактика. Це значить, що впродовж 28 днів хлопчик прийме 5 уколів. Вакциною забезпечує даний заклад охорони здоров’я", - повідомив лікар-травматолог Сергій Кулик.



Це не перший випадок, коли неподалік Любешівського ліцею собака покусав дитину, зазначив Сергій Леонідович. Фактично щороку трапляються такі випадки. Також лікар наголосив: проблема не лише в тому, що тварина може виявитися скаженою, і тому необхідно пройти людині курс лікування, але вже сам факт нападу пса є психологічною травмою.



Жителі райцентру стурбовані проблемою бродячих псів, котрі становлять небезпеку і дітям, і дорослим. Наприклад, Михайло Видерко з Любешова на своїй сторінці у facebook написав: «Щоранку можна спостерігати картину, як батьки ведуть (везуть, несуть) дітей до школи, а їх супроводжують домашні улюбленці - собаки. Причому без поводка, без будь яких інших засобів захисту. Дітей залишають, а разом з ними біля школи залишаються чатувати і "охоронці".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешеві пес біля школи покусав дитину.Інцидент трапився учора, 22 жовтня, під час перерви між уроками біля корпусу молодшої школи Любешівського ліцею, - пише газета Нове життя Зазначається, що 10-річний хлопчик, житель селища, хотів погладити собачку, котра була з нашийником. От тільки чотирилапий накинувся на малого.Постраждалого доставили до лікарні."Через те, що невідомо, чи пес не є скаженим, дитині показана екстрена антирабічна профілактика. Це значить, що впродовж 28 днів хлопчик прийме 5 уколів. Вакциною забезпечує даний заклад охорони здоров’я", - повідомив лікар-травматологЦе не перший випадок, коли неподалік Любешівського ліцею собака покусав дитину, зазначив Сергій Леонідович. Фактично щороку трапляються такі випадки. Також лікар наголосив: проблема не лише в тому, що тварина може виявитися скаженою, і тому необхідно пройти людині курс лікування, але вже сам факт нападу пса є психологічною травмою.Жителі райцентру стурбовані проблемою бродячих псів, котрі становлять небезпеку і дітям, і дорослим. Наприклад, Михайло Видерко з Любешова на своїй сторінці у facebook написав: «Щоранку можна спостерігати картину, як батьки ведуть (везуть, несуть) дітей до школи, а їх супроводжують домашні улюбленці - собаки. Причому без поводка, без будь яких інших засобів захисту. Дітей залишають, а разом з ними біля школи залишаються чатувати і "охоронці".

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