Ще один «кварталівець» став радником секретаря РНБО
Сьогодні, 15:50
Народний депутат від фракції «Слуга народу» Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.
Про це повідомляє «Українська правда».
«В першу чергу, бачу свою роль в консультуванні секретаря РНБО з соціально-гуманітарних питань підконтрольної Україні території», – сказав Ткаченко.
Нардеп вважає, що робота в РНБО потрапить в унісон з роботою в комітеті.
«Планів і завдань для себе ставлю безліч. Вважаю, що попереду мене чекає багато продуктивної роботи», – заявив «слуга народу».
Також він є членом комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Варто зазначити, що у серпні 2014 Ткаченко став одним із співвласників ТОВ «Квартал-концерт» – дочірньої компанії Студії «Квартал 95». Нардеп володіє чвертю статутного фонду компанії і є її керуючим партнером.
Нагадаємо, що 22 жовтня стало відомо, що креативний продюсер ТОВ "Квартал 95" шоумен і комік Сергій Сивохо був призначений радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.
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Про це повідомляє «Українська правда».
«В першу чергу, бачу свою роль в консультуванні секретаря РНБО з соціально-гуманітарних питань підконтрольної Україні території», – сказав Ткаченко.
Нардеп вважає, що робота в РНБО потрапить в унісон з роботою в комітеті.
«Планів і завдань для себе ставлю безліч. Вважаю, що попереду мене чекає багато продуктивної роботи», – заявив «слуга народу».
Також він є членом комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Варто зазначити, що у серпні 2014 Ткаченко став одним із співвласників ТОВ «Квартал-концерт» – дочірньої компанії Студії «Квартал 95». Нардеп володіє чвертю статутного фонду компанії і є її керуючим партнером.
Нагадаємо, що 22 жовтня стало відомо, що креативний продюсер ТОВ "Квартал 95" шоумен і комік Сергій Сивохо був призначений радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.
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