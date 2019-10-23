Ще один «кварталівець» став радником секретаря РНБО





Про це повідомляє



«В першу чергу, бачу свою роль в консультуванні секретаря РНБО з соціально-гуманітарних питань підконтрольної Україні території», – сказав Ткаченко.



Нардеп вважає, що робота в РНБО потрапить в унісон з роботою в комітеті.



«Планів і завдань для себе ставлю безліч. Вважаю, що попереду мене чекає багато продуктивної роботи», – заявив «слуга народу».



Також він є членом комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій.



Варто зазначити, що у серпні 2014 Ткаченко став одним із співвласників ТОВ «Квартал-концерт» – дочірньої компанії Студії «Квартал 95». Нардеп володіє чвертю статутного фонду компанії і є її керуючим партнером.



Нагадаємо, що 22 жовтня стало відомо, що

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