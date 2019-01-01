На підвищення зарплат освітянам шукають 19 мільярдів гривень
Сьогодні, 06:11
Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством фінансів шукає додаткові кошти на підвищення зарплат освітянам.
Міністр освіти і науки Ганна Новосад розповіла, що для підвищення зарплат освітянам потрібно близько 19 мільярдів гривень, - пише УНН.
"Зараз, до ІІ читання, ми маємо спільно з Мінфіном, з Прем'єром, з народними депутатами зрозуміти, в якому обсязі ми можемо цю заробітну плату підвищити. Їх потрібно десь знайти, тому до ІІ читання будемо думати, з яких джерел доходів ми можемо ці кошти винайти, і як нам рухатись системно в бік підвищення заробітних плат. У нас є кілька варіантів, як підійти до цієї постанови", - зазначила міністр.
За її словами, згідно з підрахунками МОН, на підвищення зарплат наступного року необхідно близько 19 млрд грн, за підрахунками Міністерства фінансів, для цього знадобиться 45 млрд грн.
Наразі ж, як наголосила Новосад, у проекті бюджету, у межах тих граничних видатків, які були доведені Міністерству фінансів ще у серпні, обсяги видатків на заробітні плати вчителів залишились на рівні цього року з урахуванням індексації. У той же час, за законом, до 2023 року слід підвищити зарплату вчителям до 4 прожиткових мінімумів.
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Міністр освіти і науки Ганна Новосад розповіла, що для підвищення зарплат освітянам потрібно близько 19 мільярдів гривень, - пише УНН.
"Зараз, до ІІ читання, ми маємо спільно з Мінфіном, з Прем'єром, з народними депутатами зрозуміти, в якому обсязі ми можемо цю заробітну плату підвищити. Їх потрібно десь знайти, тому до ІІ читання будемо думати, з яких джерел доходів ми можемо ці кошти винайти, і як нам рухатись системно в бік підвищення заробітних плат. У нас є кілька варіантів, як підійти до цієї постанови", - зазначила міністр.
За її словами, згідно з підрахунками МОН, на підвищення зарплат наступного року необхідно близько 19 млрд грн, за підрахунками Міністерства фінансів, для цього знадобиться 45 млрд грн.
Наразі ж, як наголосила Новосад, у проекті бюджету, у межах тих граничних видатків, які були доведені Міністерству фінансів ще у серпні, обсяги видатків на заробітні плати вчителів залишились на рівні цього року з урахуванням індексації. У той же час, за законом, до 2023 року слід підвищити зарплату вчителям до 4 прожиткових мінімумів.
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