Волинські прикордонники затримали чоловіка, який у спальнику вантажівки перевозив сигарети. ФОТО





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Сьогодні, 25 жовтня, в автомобільному пункті пропуску «Городище», що на кордоні з Білоруссю, чоловік намагався проїхати через державний кордон, прихопивши з собою чималу кількість цигарок.



Зауважують, інформацію про можливе переміщення тютюнових виробів з Білорусі в Україну прикордонникам надали оперативні співробітники.



Коли автомобіль ДАФ української реєстрації прибув у пункт пропуску, правоохоронці ініціювали його поглиблений огляд, в результаті якого у спальному приміщенні кабіни водія виявили 7 ящиків (3500 пачок) цигарок білоруського виробництва.



В ході спілкування з’ясували, що чоловік придбав їх у магазині безмитної торгівлі на території Білорусі.



Тютюнові вироби передали представникам митниці. Сума оцінки вилученого товару становить 85 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький прикордонний загін затримав чоловіка, який у спальнику вантажівки хотів провезти через кордон цигарки.Про це повідомляє Північне регіональне управління Держприкордонслужби України.Сьогодні, 25 жовтня, в автомобільному пункті пропуску «Городище», що на кордоні з Білоруссю, чоловік намагався проїхати через державний кордон, прихопивши з собою чималу кількість цигарок.Зауважують, інформацію про можливе переміщення тютюнових виробів з Білорусі в Україну прикордонникам надали оперативні співробітники.Коли автомобіль ДАФ української реєстрації прибув у пункт пропуску, правоохоронці ініціювали його поглиблений огляд, в результаті якого у спальному приміщенні кабіни водія виявили 7 ящиків (3500 пачок) цигарок білоруського виробництва.В ході спілкування з’ясували, що чоловік придбав їх у магазині безмитної торгівлі на території Білорусі.Тютюнові вироби передали представникам митниці. Сума оцінки вилученого товару становить 85 тисяч гривень.

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