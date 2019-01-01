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Волинські прикордонники затримали чоловіка, який у спальнику вантажівки перевозив сигарети. ФОТО

Волинські прикордонники затримали чоловіка, який у спальнику вантажівки перевозив сигарети. ФОТО
Луцький прикордонний загін затримав чоловіка, який у спальнику вантажівки хотів провезти через кордон цигарки.

Про це повідомляє Північне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Сьогодні, 25 жовтня, в автомобільному пункті пропуску «Городище», що на кордоні з Білоруссю, чоловік намагався проїхати через державний кордон, прихопивши з собою чималу кількість цигарок.

Зауважують, інформацію про можливе переміщення тютюнових виробів з Білорусі в Україну прикордонникам надали оперативні співробітники.

Коли автомобіль ДАФ української реєстрації прибув у пункт пропуску, правоохоронці ініціювали його поглиблений огляд, в результаті якого у спальному приміщенні кабіни водія виявили 7 ящиків (3500 пачок) цигарок білоруського виробництва.

В ході спілкування з’ясували, що чоловік придбав їх у магазині безмитної торгівлі на території Білорусі.

Тютюнові вироби передали представникам митниці. Сума оцінки вилученого товару становить 85 тисяч гривень.

Волинські прикордонники затримали чоловіка, який у спальнику вантажівки перевозив сигарети. ФОТО
Волинські прикордонники затримали чоловіка, який у спальнику вантажівки перевозив сигарети. ФОТО
Волинські прикордонники затримали чоловіка, який у спальнику вантажівки перевозив сигарети. ФОТО
Волинські прикордонники затримали чоловіка, який у спальнику вантажівки перевозив сигарети. ФОТО

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Теги: прикордонники, затримали, контрабанда
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