В Україні планують побудувати чотири платні дороги





Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у ході Першого інвестиційного форуму в Маріуполі, - пише



«Ми спільно зі Світовим банком вже почали процедури підготовки до концесії доріг. Ми ініціювали дослідження доцільності (pre-feasibility study - УНІАН) концесій доріг Львів-Тернопіль, Львів-Стрий, Київ-Біла Церква, Львів-Краковець, а також кільцеву дорогу навколо Києва», - сказав він.



Також, Криклій повідомив, що планується концесія чотирьох портів.



«Ми вже маємо два концесійних проекти портів "Ольвія" і "Херсон"... Також наступного року ми готові запропонувати концесійні проекти портів «Одеса», «Маріуполь»,«Бердянськ», а також поромний комплекс в порту «Чорноморськ», - сказав він.



Крім того, за словами Криклія, міністерство почало підготовку проектів концесії аеропортів.



«Ми ініціювали з Міжнародною фінансовою корпорацією проекти концесії аеропорті в «Херсон", "Чернівці", "Запоріжжя" і терміналу Cargo в аеропорту «Біла Церква», - сказав він.



Також Криклій повідомив, що готуються концесійні проекти залізничних вокзалів. «Ми готові представити проекти концесій у Харкові, Дніпрі, Хмельницькому, Миколаєві й Чопі. Вже протягом наступного року», - сказав він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство інфраструктури України розробляє проекти концесійних доріг Львів-Стрий, Київ-Біла Церква, Львів-Тернопіль і Львів-Краковець, а також портів, аеропортів і вокзалів.Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у ході Першого інвестиційного форуму в Маріуполі, - пише УНІАН. «Ми спільно зі Світовим банком вже почали процедури підготовки до концесії доріг. Ми ініціювали дослідження доцільності (pre-feasibility study - УНІАН) концесій доріг Львів-Тернопіль, Львів-Стрий, Київ-Біла Церква, Львів-Краковець, а також кільцеву дорогу навколо Києва», - сказав він.Також, Криклій повідомив, що планується концесія чотирьох портів.«Ми вже маємо два концесійних проекти портів "Ольвія" і "Херсон"... Також наступного року ми готові запропонувати концесійні проекти портів «Одеса», «Маріуполь»,«Бердянськ», а також поромний комплекс в порту «Чорноморськ», - сказав він.Крім того, за словами Криклія, міністерство почало підготовку проектів концесії аеропортів.«Ми ініціювали з Міжнародною фінансовою корпорацією проекти концесії аеропорті в «Херсон", "Чернівці", "Запоріжжя" і терміналу Cargo в аеропорту «Біла Церква», - сказав він.Також Криклій повідомив, що готуються концесійні проекти залізничних вокзалів. «Ми готові представити проекти концесій у Харкові, Дніпрі, Хмельницькому, Миколаєві й Чопі. Вже протягом наступного року», - сказав він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію