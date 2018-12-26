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В Україні планують побудувати чотири платні дороги

В Україні планують побудувати чотири платні дороги
Міністерство інфраструктури України розробляє проекти концесійних доріг Львів-Стрий, Київ-Біла Церква, Львів-Тернопіль і Львів-Краковець, а також портів, аеропортів і вокзалів.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у ході Першого інвестиційного форуму в Маріуполі, - пише УНІАН.

«Ми спільно зі Світовим банком вже почали процедури підготовки до концесії доріг. Ми ініціювали дослідження доцільності (pre-feasibility study - УНІАН) концесій доріг Львів-Тернопіль, Львів-Стрий, Київ-Біла Церква, Львів-Краковець, а також кільцеву дорогу навколо Києва», - сказав він.

Також, Криклій повідомив, що планується концесія чотирьох портів.

«Ми вже маємо два концесійних проекти портів "Ольвія" і "Херсон"... Також наступного року ми готові запропонувати концесійні проекти портів «Одеса», «Маріуполь»,«Бердянськ», а також поромний комплекс в порту «Чорноморськ», - сказав він.

Крім того, за словами Криклія, міністерство почало підготовку проектів концесії аеропортів.

«Ми ініціювали з Міжнародною фінансовою корпорацією проекти концесії аеропорті в «Херсон", "Чернівці", "Запоріжжя" і терміналу Cargo в аеропорту «Біла Церква», - сказав він.

Також Криклій повідомив, що готуються концесійні проекти залізничних вокзалів. «Ми готові представити проекти концесій у Харкові, Дніпрі, Хмельницькому, Миколаєві й Чопі. Вже протягом наступного року», - сказав він.


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Теги: дорога, плата, Україна
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