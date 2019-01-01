Волинські вчителі склали ЗНО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:16
У четвер, 31 жовтня, 807 учителів, які беруть участь у пілотному проекті сертифікації, склали незалежне тестування, серед них - 24 волинські педагоги.
Про це розповіла керівниця центру ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко, йдеться у сюжеті Суспільного.
Олена Сидоренко - 10 років працює вчителькою початкових класів у Луцькій гімназії №18. Педагог вирішила спробувати свої сили.
Тестування тривало три години, протягом цього періоду потрібно було виконати 100 завдань.
Каже, за півтори години впоралася з тестом, який складався із 3-х рівнів: перший - планування та організація освітнього процесу, другий - забезпечення та підтримка виховання і розвитку учнів, третій - створення освітнього середовища.
Також, Олена Сидоренко додає, що сертифікація вчителів початкових класів відбувалася у 3 етапи:
1 етап - квітень-травень;
2 етап - влітку.
3 етап - 31 жовтня.
Ті, хто успішно складуть ЗНО, отримають доплату в розмірі 20% посадового окладу.
"Результати тестування будуть готові до 21 листопада на особистих інформаційних сторінках учасників ЗНО. Доступ до них матимуть лише вчителі. Далі їхні результати будуть трансформуватися: пройшов/не пройшов поріг. Як для всіх учасників ЗНО, так і для вчителів визначатиметься пороговий бал. Визначати бал буде серйозна комісія.
Ми абсолютно не знаємо, які завдання отримали наші вчителі", - розповіла Алла Корнейко.
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Про це розповіла керівниця центру ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко, йдеться у сюжеті Суспільного.
Олена Сидоренко - 10 років працює вчителькою початкових класів у Луцькій гімназії №18. Педагог вирішила спробувати свої сили.
Тестування тривало три години, протягом цього періоду потрібно було виконати 100 завдань.
Каже, за півтори години впоралася з тестом, який складався із 3-х рівнів: перший - планування та організація освітнього процесу, другий - забезпечення та підтримка виховання і розвитку учнів, третій - створення освітнього середовища.
Також, Олена Сидоренко додає, що сертифікація вчителів початкових класів відбувалася у 3 етапи:
1 етап - квітень-травень;
2 етап - влітку.
3 етап - 31 жовтня.
Ті, хто успішно складуть ЗНО, отримають доплату в розмірі 20% посадового окладу.
"Результати тестування будуть готові до 21 листопада на особистих інформаційних сторінках учасників ЗНО. Доступ до них матимуть лише вчителі. Далі їхні результати будуть трансформуватися: пройшов/не пройшов поріг. Як для всіх учасників ЗНО, так і для вчителів визначатиметься пороговий бал. Визначати бал буде серйозна комісія.
Ми абсолютно не знаємо, які завдання отримали наші вчителі", - розповіла Алла Корнейко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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