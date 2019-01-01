Волинські вчителі склали ЗНО. ВІДЕО





Про це розповіла керівниця центру ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко, йдеться у



Олена Сидоренко - 10 років працює вчителькою початкових класів у Луцькій гімназії №18. Педагог вирішила спробувати свої сили.



Тестування тривало три години, протягом цього періоду потрібно було виконати 100 завдань.



Каже, за півтори години впоралася з тестом, який складався із 3-х рівнів: перший - планування та організація освітнього процесу, другий - забезпечення та підтримка виховання і розвитку учнів, третій - створення освітнього середовища.



Також, Олена Сидоренко додає, що сертифікація вчителів початкових класів відбувалася у 3 етапи:

1 етап - квітень-травень;

2 етап - влітку.

3 етап - 31 жовтня.



Ті, хто успішно складуть ЗНО, отримають доплату в розмірі 20% посадового окладу.



"Результати тестування будуть готові до 21 листопада на особистих інформаційних сторінках учасників ЗНО. Доступ до них матимуть лише вчителі. Далі їхні результати будуть трансформуватися: пройшов/не пройшов поріг. Як для всіх учасників ЗНО, так і для вчителів визначатиметься пороговий бал. Визначати бал буде серйозна комісія.

Ми абсолютно не знаємо, які завдання отримали наші вчителі", - розповіла Алла Корнейко.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 31 жовтня, 807 учителів, які беруть участь у пілотному проекті сертифікації, склали незалежне тестування, серед них - 24 волинські педагоги.Про це розповіла керівниця центру ЗНО та моніторингових досліджень, йдеться у сюжеті Суспільного - 10 років працює вчителькою початкових класів у Луцькій гімназії №18. Педагог вирішила спробувати свої сили.Тестування тривало три години, протягом цього періоду потрібно було виконати 100 завдань.Каже, за півтори години впоралася з тестом, який складався із 3-х рівнів: перший - планування та організація освітнього процесу, другий - забезпечення та підтримка виховання і розвитку учнів, третій - створення освітнього середовища.Також, Олена Сидоренко додає, що сертифікація вчителів початкових класів відбувалася у 3 етапи:1 етап - квітень-травень;2 етап - влітку.3 етап - 31 жовтня.Ті, хто успішно складуть ЗНО, отримають доплату в розмірі 20% посадового окладу."Результати тестування будуть готові до 21 листопада на особистих інформаційних сторінках учасників ЗНО. Доступ до них матимуть лише вчителі. Далі їхні результати будуть трансформуватися: пройшов/не пройшов поріг. Як для всіх учасників ЗНО, так і для вчителів визначатиметься пороговий бал. Визначати бал буде серйозна комісія.Ми абсолютно не знаємо, які завдання отримали наші вчителі", - розповіла Алла Корнейко.

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