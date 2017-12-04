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Волинські міграційники видворили нелегала з Молдови

Волинські міграційники видворили нелегала з Молдови
Громадянина Молдови, який перебував нелегально на Волині, видворили із забороною в'їжджати в Україну.

Про це повідомляє міграційна служба у Волинській області.

Сьогодні, 1 листопада, волинські міграційники у КПП "Мамалига" провели процедуру примусового видворення 53-річного громадянина Молдови.

Напередодні іноземця затримали у Луцьку під час відпрацювань та помістили до Волинського ПТПІ, а також прийняли рішення про примусове видворення.

Зважаючи на тривале порушення міграційного законодавства і ухиляння від виїзду з території нашої держави, порушнику заборонили в’їзд в Україну терміном на 5 років.

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Теги: волинські міграційники, видворення, нелегально
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