Волинські міграційники видворили нелегала з Молдови
Сьогодні, 13:25
Громадянина Молдови, який перебував нелегально на Волині, видворили із забороною в'їжджати в Україну.
Про це повідомляє міграційна служба у Волинській області.
Сьогодні, 1 листопада, волинські міграційники у КПП "Мамалига" провели процедуру примусового видворення 53-річного громадянина Молдови.
Напередодні іноземця затримали у Луцьку під час відпрацювань та помістили до Волинського ПТПІ, а також прийняли рішення про примусове видворення.
Зважаючи на тривале порушення міграційного законодавства і ухиляння від виїзду з території нашої держави, порушнику заборонили в’їзд в Україну терміном на 5 років.
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Про це повідомляє міграційна служба у Волинській області.
Сьогодні, 1 листопада, волинські міграційники у КПП "Мамалига" провели процедуру примусового видворення 53-річного громадянина Молдови.
Напередодні іноземця затримали у Луцьку під час відпрацювань та помістили до Волинського ПТПІ, а також прийняли рішення про примусове видворення.
Зважаючи на тривале порушення міграційного законодавства і ухиляння від виїзду з території нашої держави, порушнику заборонили в’їзд в Україну терміном на 5 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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