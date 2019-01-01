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У новому трейлері PlayStation 4 «засвітилась» Україна. ВІДЕО

У новому трейлері PlayStation 4 «засвітилась» Україна. ВІДЕО
Sony випустила новий трейлер PlayStation 4, який зняли в Києві.

Про це повідомляє Телеграф.

В компанії Sony вирішили відзначити рекордні продажі PlayStation 4, випустивши черговий рекламний трейлер приставки. У трейлері "засвітилися" відомі персонажі ігор PlayStation, а також знайомі жителям Києва вулиці.

Так, локаціями для трейлера стали Дарницький район і Палац спорту.


Нещодавно Sony відзвітувала про успіхи ігрового підрозділу. Тираж PlayStation 4 по всьому світу тепер становить 102.8 мільйона копій, а кількість користувачів PlayStation Plus досягло 36,9 мільйонів чоловік.

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До того ж Sony уточнила дату релізу PlayStation 5, яка з'явиться на прилавках вже в кінці 2020 року. Схоже, що компанія вирішила продати якомога більше приставок до старту нового покоління

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Теги: Sony, PlayStation 4, Україна
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