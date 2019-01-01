У новому трейлері PlayStation 4 «засвітилась» Україна. ВІДЕО
Сьогодні, 03:08
Sony випустила новий трейлер PlayStation 4, який зняли в Києві.
Про це повідомляє Телеграф.
В компанії Sony вирішили відзначити рекордні продажі PlayStation 4, випустивши черговий рекламний трейлер приставки. У трейлері "засвітилися" відомі персонажі ігор PlayStation, а також знайомі жителям Києва вулиці.
Так, локаціями для трейлера стали Дарницький район і Палац спорту.
Нещодавно Sony відзвітувала про успіхи ігрового підрозділу. Тираж PlayStation 4 по всьому світу тепер становить 102.8 мільйона копій, а кількість користувачів PlayStation Plus досягло 36,9 мільйонів чоловік.
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До того ж Sony уточнила дату релізу PlayStation 5, яка з'явиться на прилавках вже в кінці 2020 року. Схоже, що компанія вирішила продати якомога більше приставок до старту нового покоління
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Про це повідомляє Телеграф.
В компанії Sony вирішили відзначити рекордні продажі PlayStation 4, випустивши черговий рекламний трейлер приставки. У трейлері "засвітилися" відомі персонажі ігор PlayStation, а також знайомі жителям Києва вулиці.
Так, локаціями для трейлера стали Дарницький район і Палац спорту.
Нещодавно Sony відзвітувала про успіхи ігрового підрозділу. Тираж PlayStation 4 по всьому світу тепер становить 102.8 мільйона копій, а кількість користувачів PlayStation Plus досягло 36,9 мільйонів чоловік.
Death Stranding: Критики оцінили нову гру від Хідео Кодзіма
До того ж Sony уточнила дату релізу PlayStation 5, яка з'явиться на прилавках вже в кінці 2020 року. Схоже, що компанія вирішила продати якомога більше приставок до старту нового покоління
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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