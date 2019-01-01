Як швидко та якісно встановити «розумне» опалення у «Струмочку». ВІДЕО*





Будівельна компанія «Інвестор» вирішила організувати шоурум в одному із таунхаусів ЖК «Струмочок» і на живому прикладі показати, як швидко, якісно і комфортно облаштувати оселю, повідомляє



Наразі у шоурумі встановлюють систему опалення від провідної європейської компанії Uponor. Для житла зробили спеціальний тепловий розрахунок, щоб навіть в найсильніші морози в будинку було тепло. Крім того, буде можливість регулювати температуру в кожній кімнаті окремо і керувати опаленням зі смартфона.



Головне – чітко порахувати тепло



Перед встановленням системи опалення для шоуруму підготували чіткий тепловий розрахунок.



«Спочатку рахуються тепловтрати. Тоді зрозуміло, якої температури має бути теплоносій, щоб навіть при максимальному морозі в будинку була комфортна температура. Ми уже багато разів переконувалися, що система опалення справляється нормально, якщо збалансована площа носія, в якому гаряча вода. Якщо все правильно розраховано і є достатня кількість теплоносія, то котел не доведеться вмикати на максимум, а це – економія газу», – розповів директор «Інвестора» Андрій Разумовський.







Кожне приміщення потребує індивідуального рішення, як монтувати систему опалення. Наприклад, для шоуруму, де є панорамні вікна, поруч із ними в «теплій підлозі» щільніше уклали теплоносій. Якщо на всій ділянці підлоги відстань між трубами – 20 см, то біля вікон – лише 10 см. Завдяки цьому не буде перепаду температури та можливого утворення конденсату.

Біля панорамних вікон теплоносій поклали щільніше. Температура в кімнаті буде «рівною»



«Для шоуруму розроблений дизайн і потрібно підлаштовуватись під нього. Наприклад, передбачена підлогова ванна і штора, тому довелося додати в ванну кімнату окрім «теплої підлоги» ще й радіатор. Також встановили радіатор і кілька витків «теплої підлоги» в гардеробну», – розповів забудовник.



Які «фішки» системи опалення в таунхаусі?



Перше. Систему опалення монтують таким чином, щоб була можливість окремо регулювати температуру в кожній кімнаті.



Для кожного радіатора та «теплої підлоги» заведений окремий контур. Завдяки цьому можна корегувати тепло в кожному куточку будинку, а також – легко справлятися із «завоздушенням» батарей.



Друге. Використовують конденсаційні котли, які при встановленні «теплої підлоги» дають близько 25% економії газу.



Третє. У шоурумі встановлять систему «розумного будинку», тож управляти опаленням можна буде просто зі смартфона.



На майбутнє у кожному таунхаусі буде можливість встановити таку систему «розумного будинку»: сучасна і надійна система опалення для цього уже є.

Кожна батарея та «тепла підлога» мають окремий контур, тому можна буде окремо керувати теплом в кожній кімнаті



Чим особливий Uponor?



«Інвестор» вів переговори про облаштування системи опалення в шоурумі з кількома компаніями. Обрали Uponor – німецьку компанію, яка є провідним міжнародним постачальником інженерних рішень для контролю мікроклімату дому.



«Теплу підлогу» заливають стяжкою, поверх кладуть дорогу плитку і втрутитись потім в систему – проблемно. Тому дуже важливо, щоб всі роботи були виконані надійно, а матеріали відповідали найвищим стандартам», – про особливості системи опалення від Uponor розповів Віталій Магільонич, менеджер з продажів ПП «Мегатон».



Які переваги системи опалення від Uponor?



Гарантія – 50 років. Uponor – це німецька якість, і компанія настільки впевнена в якості своїх матеріалів, що дає тривалу гарантію.

Особливий метод монтажу – самозажимна гільза – гарантує високу надійність.

Унікальний матеріал, з якого виготовлені труби – зшитий поліетилен. Це – один із топових сучасних матеріалів, який не боїться високих температур. Uponor використовує такий матеріал найвищого класу А.

Надзвичайно легкий монтаж. Якщо для встановлення якісних аналогів, які заявляють про просте встановлення, необхідно два інструменти, то для монтажу системи опалення Uponor потрібен тільки один інструмент. Тому за потреби самому змістити радіатор чи перенести мийку – буде елементарним завданням.







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