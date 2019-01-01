Деякі пільговики зможуть отримати свій е-квиток і після 11 листопада





Щодня лучани пільгових категорій звертаються у картковий центр компанії ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ”, Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку, департамент соціальної політики Луцької міської ради, сервіс-центр EVODA КП “Луцькводоканал”, аби отримати квиток. Однак, багато громадян хвилюються, що не зможуть їх вчасно отримати, - йдеться на сайті Луцькради.



Повідомляють, що електронний квиток можна буде отримати й після 11 листопада. Усі, хто з різних причин не зможе отримати його до цієї дати, зможуть зробити це пізніше. У випадку втрати електронного квитка представники пільгових категорій громадян зможуть його без проблем відновити.



Також після 11 листопада електронні квитки зможуть отримати й школярі та студенти, які цього не встигнуть зробити до кінця нинішнього тижня.



Для пільгових категорій громадян електронні квитки видаються безкоштовно та є персоніфікованими.



Отримати його представники пільгових категорій населення можуть у картковому центрі компанії ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” за адресою вул. Лесі Українки, 16а. Вони працюють щоденно з 8 до 22 години.



У Центрі надання адміністративних послуг у місті Луцьку на вулиці Лесі Українки, 35. У департаменті соціальної політики Луцької міської ради на проспекті Волі, 4а, який працює з понеділка до четверга з 8.30 до 17.30. У п'ятницю з 08.30 до 16.15.



Електронні квитки видаються й у сервіс-центрі EVODA КП “Луцькводоканал”. Години оформлення і видачі – із 8:00 до 18:00, включно із суботою.



Нагадаємо, що



До слова, усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 11 листопада у Луцьку впроваджуються електронні квитки для проїзду у громадському транспорті.Щодня лучани пільгових категорій звертаються у картковий центр компанії ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ”, Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку, департамент соціальної політики Луцької міської ради, сервіс-центр EVODA КП “Луцькводоканал”, аби отримати квиток. Однак, багато громадян хвилюються, що не зможуть їх вчасно отримати, - йдеться на сайті Луцькради.Повідомляють, що електронний квиток можна буде отримати й після 11 листопада. Усі, хто з різних причин не зможе отримати його до цієї дати, зможуть зробити це пізніше. У випадку втрати електронного квитка представники пільгових категорій громадян зможуть його без проблем відновити.Також після 11 листопада електронні квитки зможуть отримати й школярі та студенти, які цього не встигнуть зробити до кінця нинішнього тижня.Для пільгових категорій громадян електронні квитки видаються безкоштовно та є персоніфікованими.Отримати його представники пільгових категорій населення можуть у картковому центрі компанії ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” за адресою вул. Лесі Українки, 16а. Вони працюють щоденно з 8 до 22 години.У Центрі надання адміністративних послуг у місті Луцьку на вулиці Лесі Українки, 35. У департаменті соціальної політики Луцької міської ради на проспекті Волі, 4а, який працює з понеділка до четверга з 8.30 до 17.30. У п'ятницю з 08.30 до 16.15.Електронні квитки видаються й у сервіс-центрі EVODA КП “Луцькводоканал”. Години оформлення і видачі – із 8:00 до 18:00, включно із суботою.Нагадаємо, що у Луцьку вже встановили термінали для купівлі е-квитків. До слова, усі публікаціїна тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати ТУТ.

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