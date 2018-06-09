Майже сотня порушень за день: як лучани засмічують місто. ФОТО

Луцькі муніципали винесли 81 припис на усунення порушень Правил благоустрою міста Луцька лише за один день роботи інспекторів відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти.Про це пишуть на сторінці муніципалів у соцмережах.Масове складування опалого листя, гілля, будівельного та побутового сміття, дерев’яних палет, старих віконних, дверних рам, залишків асфальтно-бетонного покриття тощо на території загального користування було виявлено та зафіксовано інспекторами при обстеженні ввірених їм територій міста.Такі дії є порушенням підпунктів 2.5.5.1.3 та 2.5.5.1.1 Правил благоустрою Луцька. У місті заборонено складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків у невизначених для цього місцях, а також засмічувати і забруднювати власні, прилеглі/заріплені території матеріалами, конструкціями, відходами тощо.Порушникам були видані приписи, повідомлено про необхідність усунення засмічення у запропонований термін та попереджено про адміністративну відповідальність згідно ст.152 КУпАП в разі не виконання умов припису.