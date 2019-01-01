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На Рівненщині лучанин на вантажівці врізався у мікроавтобус: двоє потерпілих

На Рівненщині лучанин на вантажівці врізався у мікроавтобус: двоє потерпілих
8 листопада близько 09:30 на автодорозі «Городище-Рівне-Староконстянтинів» на виїзді зі Здолбунова сталася аварія за участі водія-лучанина.

Про це повідомляє ГУНП у Львівській області.

Поліцейські встановили, що водій вантажного автомобіля «Volvo», 51-річний житель Луцька, не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із мікроавтобусом «Nissan» під керуванням 39-річного жителя села Плоска Острозького району.

Обох водіїв доставили до лікарні. У керманича мікроавтобуса медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої тіла. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Водія вантажівки після надання меддопомоги відпустили. За результатами медичного освідування він був тверезий.

Крім того, до Рівненської лікарні також звернулась пасажирка автомобіля «Nissan», 33-річна дружина водія. Обидва транспортні засоби помістили на спецмайданчик.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Здолбунівського відділення поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
На Рівненщині лучанин на вантажівці врізався у мікроавтобус: двоє потерпілих

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Теги: аварія, ДТП, Рівненщина, вантажівка
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