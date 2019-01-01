«Серйозного холоду покищо не видно»: синоптик озвучила прогноз на початок тижня
Сьогодні, 15:49
Понеділок, 11 листопада, принесе в Україну дощі у західні, північні та центральні області.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
На Півдні та на Сході суттєві опади навряд будуть. Прогнозують тумани.
Температура повітря завтра, 11 листопада, вдень коливатиметься в межах +12+18 градусів, в Криму до +20 градусів.
У західній частині України буде холодніше, +9+14 градусів.
У Києві понеділок обіцяє бути вологим, із дощем, але в другій половині дня - без істотних опадів. Температура повітря вночі +8+10 градусів, вдень +11+13 градусів.
"Найближчий тиждень в Україні очікується з коливаннями температури повітря, проте якогось серйозного холоду поки що не видно.
За попередніми прогнозами, суттєвіше похолодання обіцяє прийти в Україну орієнтовно з 20-го листопада. Уточнення, як завжди, за мною", - написала Наталка Діденко.
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Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
На Півдні та на Сході суттєві опади навряд будуть. Прогнозують тумани.
Температура повітря завтра, 11 листопада, вдень коливатиметься в межах +12+18 градусів, в Криму до +20 градусів.
У західній частині України буде холодніше, +9+14 градусів.
У Києві понеділок обіцяє бути вологим, із дощем, але в другій половині дня - без істотних опадів. Температура повітря вночі +8+10 градусів, вдень +11+13 градусів.
"Найближчий тиждень в Україні очікується з коливаннями температури повітря, проте якогось серйозного холоду поки що не видно.
За попередніми прогнозами, суттєвіше похолодання обіцяє прийти в Україну орієнтовно з 20-го листопада. Уточнення, як завжди, за мною", - написала Наталка Діденко.
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