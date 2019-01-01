«Серйозного холоду покищо не видно»: синоптик озвучила прогноз на початок тижня

Понеділок, 11 листопада, принесе в Україну дощі у західні, північні та центральні області.Про це повідомила синоптикНа Півдні та на Сході суттєві опади навряд будуть. Прогнозують тумани.Температура повітря завтра, 11 листопада, вдень коливатиметься в межах +12+18 градусів, в Криму до +20 градусів.У західній частині України буде холодніше, +9+14 градусів.У Києві понеділок обіцяє бути вологим, із дощем, але в другій половині дня - без істотних опадів. Температура повітря вночі +8+10 градусів, вдень +11+13 градусів."Найближчий тиждень в Україні очікується з коливаннями температури повітря, проте якогось серйозного холоду поки що не видно.За попередніми прогнозами, суттєвіше похолодання обіцяє прийти в Україну орієнтовно з 20-го листопада. Уточнення, як завжди, за мною", - написала Наталка Діденко.