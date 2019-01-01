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«Серйозного холоду покищо не видно»: синоптик озвучила прогноз на початок тижня

«Серйозного холоду покищо не видно»: синоптик озвучила прогноз на початок тижня
Понеділок, 11 листопада, принесе в Україну дощі у західні, північні та центральні області.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

На Півдні та на Сході суттєві опади навряд будуть. Прогнозують тумани.

Температура повітря завтра, 11 листопада, вдень коливатиметься в межах +12+18 градусів, в Криму до +20 градусів.

У західній частині України буде холодніше, +9+14 градусів.

У Києві понеділок обіцяє бути вологим, із дощем, але в другій половині дня - без істотних опадів. Температура повітря вночі +8+10 градусів, вдень +11+13 градусів.

"Найближчий тиждень в Україні очікується з коливаннями температури повітря, проте якогось серйозного холоду поки що не видно.
За попередніми прогнозами, суттєвіше похолодання обіцяє прийти в Україну орієнтовно з 20-го листопада. Уточнення, як завжди, за мною", - написала Наталка Діденко.

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Теги: Наталка Діденко, прогноз, синоптик, дощі, Україна
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