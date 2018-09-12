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Волинські медики відповіли на актуальні питання щодо пологів без болю

Волинські медики відповіли на актуальні питання щодо пологів без болю
Лікарі Ковельського МТМО відповіли на питання про знеболення під час пологів, що найбільше цікавлять породіль.

Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

Так, у пологовому будинку Ковельського МТМО широко використовують епідуральну аналгезію, як для знеболення пологів, так і за медичними показами. За словами лікарів, епідуральна аналгезія - це метод знеболення пологів, при якому препарат вводиться в епідуральний простір, звідки просочується в нервові волокна, які іннервують живіт, матку та зону статевих органів. Місцевий анестетик блокує нервові волокна, які відповідають за біль, і таким чином перейми та процес пологів стає значно менш болісним для матері.

Препарат всмоктується в кров матері в мізерній кількості, а через плацентарний бар’єр не проникає взагалі, тому не впливає на дитину.

Епідуральну аналгезію розпочинають у будь-який момент пологів, а також продовжують на післяпологовий період, якщо є така потреба.

"Чи відчуває породілля потуги та чи розуміє, коли потрібно тужитися? Так, знеболення виключає тільки больовий компонент, тому ви жінка відчуває скорочення матки, але вони не болісні", - йдеться в повідомленні.

Препарати виключають тільки біль, а чутливість шкіри і здатність рухатися зберігаються. Можливе відчуття «заніміння» в ногах, кажуть лікарі.


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Теги: медицина, пологи, знеболювальне
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