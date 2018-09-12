Волинські медики відповіли на актуальні питання щодо пологів без болю
Сьогодні, 09:36
Лікарі Ковельського МТМО відповіли на питання про знеболення під час пологів, що найбільше цікавлять породіль.
Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.
Так, у пологовому будинку Ковельського МТМО широко використовують епідуральну аналгезію, як для знеболення пологів, так і за медичними показами. За словами лікарів, епідуральна аналгезія - це метод знеболення пологів, при якому препарат вводиться в епідуральний простір, звідки просочується в нервові волокна, які іннервують живіт, матку та зону статевих органів. Місцевий анестетик блокує нервові волокна, які відповідають за біль, і таким чином перейми та процес пологів стає значно менш болісним для матері.
Препарат всмоктується в кров матері в мізерній кількості, а через плацентарний бар’єр не проникає взагалі, тому не впливає на дитину.
Епідуральну аналгезію розпочинають у будь-який момент пологів, а також продовжують на післяпологовий період, якщо є така потреба.
"Чи відчуває породілля потуги та чи розуміє, коли потрібно тужитися? Так, знеболення виключає тільки больовий компонент, тому ви жінка відчуває скорочення матки, але вони не болісні", - йдеться в повідомленні.
Препарати виключають тільки біль, а чутливість шкіри і здатність рухатися зберігаються. Можливе відчуття «заніміння» в ногах, кажуть лікарі.
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Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.
Так, у пологовому будинку Ковельського МТМО широко використовують епідуральну аналгезію, як для знеболення пологів, так і за медичними показами. За словами лікарів, епідуральна аналгезія - це метод знеболення пологів, при якому препарат вводиться в епідуральний простір, звідки просочується в нервові волокна, які іннервують живіт, матку та зону статевих органів. Місцевий анестетик блокує нервові волокна, які відповідають за біль, і таким чином перейми та процес пологів стає значно менш болісним для матері.
Препарат всмоктується в кров матері в мізерній кількості, а через плацентарний бар’єр не проникає взагалі, тому не впливає на дитину.
Епідуральну аналгезію розпочинають у будь-який момент пологів, а також продовжують на післяпологовий період, якщо є така потреба.
"Чи відчуває породілля потуги та чи розуміє, коли потрібно тужитися? Так, знеболення виключає тільки больовий компонент, тому ви жінка відчуває скорочення матки, але вони не болісні", - йдеться в повідомленні.
Препарати виключають тільки біль, а чутливість шкіри і здатність рухатися зберігаються. Можливе відчуття «заніміння» в ногах, кажуть лікарі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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