Волинські медики відповіли на актуальні питання щодо пологів без болю

Лікарі Ковельського МТМО відповіли на питання про знеболення під час пологів, що найбільше цікавлять породіль.Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.Так, у пологовому будинку Ковельського МТМО широко використовують епідуральну аналгезію, як для знеболення пологів, так і за медичними показами. За словами лікарів, епідуральна аналгезія - це метод знеболення пологів, при якому препарат вводиться в епідуральний простір, звідки просочується в нервові волокна, які іннервують живіт, матку та зону статевих органів. Місцевий анестетик блокує нервові волокна, які відповідають за біль, і таким чином перейми та процес пологів стає значно менш болісним для матері.Препарат всмоктується в кров матері в мізерній кількості, а через плацентарний бар’єр не проникає взагалі, тому не впливає на дитину.Епідуральну аналгезію розпочинають у будь-який момент пологів, а також продовжують на післяпологовий період, якщо є така потреба."Чи відчуває породілля потуги та чи розуміє, коли потрібно тужитися? Так, знеболення виключає тільки больовий компонент, тому ви жінка відчуває скорочення матки, але вони не болісні", - йдеться в повідомленні.Препарати виключають тільки біль, а чутливість шкіри і здатність рухатися зберігаються. Можливе відчуття «заніміння» в ногах, кажуть лікарі.