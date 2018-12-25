Мешканці Володимирської у Луцьку просять встановити світлофор, де авто збило четвертокласницю. ВІДЕО

автомобіль збив четвертокласницю Соломію Бенедик. Через тиждень дівчинка померла у лікарні.



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Вчора, 12 листопада, люди зустрілися із першим заступником Луцького міського голови Григорієм Недопадом. Йому передали звернення із проханням встановити світлофор поблизу переходу, де 24 жовтня автомобіль «Volkswagen Passat» збив 10-річну Соломію Бенедик. Дівчинка згодом померла в лікарні.



Мама дівчинки Ольга Бенедик прийшла разом із мешканцям вулиці Володимирська на зустріч із першим заступником Луцького міського голови Григорієм Недопадом. Жінка каже: хоче аби міська влада почула людей і встановила світлофор поблизу пішохідного переходу, де 24-го жовтня збили її 10-річну доньку Соломію.



«В мене є ще одна дитина, теж любить тим переходом ходити, але я кажу йди до комфорту і там переходь. Казали, що тверезий. Побачимо, що зробить», - каже мама Соломії.



Недопаду люди принесли заяву з більш як 150-ма підписами мешканців Володимирської. У ній люди просять міську владу встановити світлофор поблизу переходу, де трапився наїзд на дитину.



«Ми дуже будемо просити і наполягати аби поставили там світлофор. І нехай міська влада передивиться по місту що робиться із світлофорами і зробить порядок», - звертається мешканка вулиці Володимирської Тетяна Калиновська.



Юлія Попко розповідає, що водії майже не реагують на пішоходів тому, що набирають швидкість вже від кільця Володимирської:



«Я живу там біля цього переходу вже 28 років і трапилося дуже багато смертельних ДТП».



«Буває так, що я із 2 дітьми йду і стою посередині смуги і мене не пропускають водії. Я почуваю себе в небезпеці», - зауважила мешканка вулиці Володимирська Тетяна Білецька.



У кабінет Луцького ЦНАПу, де відбулася зустріч із Григорієм Недопадом, не потрапили усі люди.



«Найбільш реальним місцем встановлення - це навпроти "кондитерки". Ми маємо погодити це все із патрульною поліцією. Будь-які дорожні знаки та світлофорні об'єкти встановлюються лише після того як дадуть оцінку організації дорожнього руху. Просто так його де-небудь не можна встановити», - зазначив Григорій Недопад.



До кінця тижня, сказав людям Григорій Недопад, відремонтують освітлення поблизу переходу: «Освітлювач пішохідного переходу. Думаю, найближчим часом його полагодимо для того, щоб він освітлював в темну пору доби пішохідний перехід».



«Місто говорить багато, але нас задовільнить тільки тоді, коли побачимо реальні якісь дії. А дій, на даному етапі немає.. тільки одна розмова», - зауважив мешканець вулиці Володимирська Сергій Білецький.



«Ніякої конкретики я не почула. Побачимо», - сказала мешканка вулиці Володимирська Юлія Попко.





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