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У Німеччині викрили банду, яка займалася нелегальним працевлаштуванням українців

У Німеччині викрили банду, яка займалася нелегальним працевлаштуванням українців
У Німеччині поліція викрила організоване злочинне угруповання, яке займалося нелегальним працевлаштуванням українців.

За даними речника поліції в Ганновері, 13 листопада правоохоронці провели спецоперацію з нейтралізації цієї злочинної мережі в шістьох федеральних землях, - повідомляє ТСН з посиланням на Deutsche Welle.

За даними поліції, група злочинців залучала до Німеччини працівників зі Східної Європи, переважно з України, які приїздили до країни начебто з туристичною метою, але потім залишалися в ФРН і працювали, хоч за законом не мали на це права.

Зловмисники видавали їм фальшиві документи та посвідчення для реєстрації в місцевих органах влади, в соціальних та страхових службах. Крім того, злочинне угруповання мало власне агентство, яке допомагало українцям нелегально працевлаштуватися, а також надавало підтримку з пошуком житла поблизу місць роботи.

Даних про залучення українських громадян до проституції немає, додали в поліції.


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Теги: Німеччина, банда, злочинці
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