У Німеччині викрили банду, яка займалася нелегальним працевлаштуванням українців





За даними речника поліції в Ганновері, 13 листопада правоохоронці провели спецоперацію з нейтралізації цієї злочинної мережі в шістьох федеральних землях, - повідомляє



За даними поліції, група злочинців залучала до Німеччини працівників зі Східної Європи, переважно з України, які приїздили до країни начебто з туристичною метою, але потім залишалися в ФРН і працювали, хоч за законом не мали на це права.



Зловмисники видавали їм фальшиві документи та посвідчення для реєстрації в місцевих органах влади, в соціальних та страхових службах. Крім того, злочинне угруповання мало власне агентство, яке допомагало українцям нелегально працевлаштуватися, а також надавало підтримку з пошуком житла поблизу місць роботи.



Даних про залучення українських громадян до проституції немає, додали в поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Німеччині поліція викрила організоване злочинне угруповання, яке займалося нелегальним працевлаштуванням українців.За даними речника поліції в Ганновері, 13 листопада правоохоронці провели спецоперацію з нейтралізації цієї злочинної мережі в шістьох федеральних землях, - повідомляє ТСН з посиланням на Deutsche Welle.За даними поліції, група злочинців залучала до Німеччини працівників зі Східної Європи, переважно з України, які приїздили до країни начебто з туристичною метою, але потім залишалися в ФРН і працювали, хоч за законом не мали на це права.Зловмисники видавали їм фальшиві документи та посвідчення для реєстрації в місцевих органах влади, в соціальних та страхових службах. Крім того, злочинне угруповання мало власне агентство, яке допомагало українцям нелегально працевлаштуватися, а також надавало підтримку з пошуком житла поблизу місць роботи.Даних про залучення українських громадян до проституції немає, додали в поліції.

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