На Волині церква судиться з міськрадою за понад пів мільйона гривень





Йдеться про релігійну організацію «Релігійна громада Мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії Української Православної Церкви (Православної церкви України) міста Володимир-Волинський», - пише



Представники церкви звернулися до суду на міську раду. Вони хочуть стягнути з Володимир-Волинської міської ради 616 тисяч 501 гривню. Ці кошти зі слів позивача є витратами, які організація понесла внаслідок поліпшення майна, проведеного згідно з договором безоплатного користування від 27 червня 2017 року.



Господарський суд Волинської області позовну заяву прийняв та відкрив провадження у справі. Підготовче засідання призначене на 3 грудня 2019 року.

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