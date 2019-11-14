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На Волині церква судиться з міськрадою за понад пів мільйона гривень

На Волині церква судиться з міськрадою за понад пів мільйона гривень
У Володимирі-Волинському релігійна громада судиться з міськрадою та вимагає у мерії сплатити понад пів мільйона гривень.

Йдеться про релігійну організацію «Релігійна громада Мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії Української Православної Церкви (Православної церкви України) міста Володимир-Волинський», - пише Новолинськ.com.ua.

Представники церкви звернулися до суду на міську раду. Вони хочуть стягнути з Володимир-Волинської міської ради 616 тисяч 501 гривню. Ці кошти зі слів позивача є витратами, які організація понесла внаслідок поліпшення майна, проведеного згідно з договором безоплатного користування від 27 червня 2017 року.

Господарський суд Волинської області позовну заяву прийняв та відкрив провадження у справі. Підготовче засідання призначене на 3 грудня 2019 року.

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Теги: суд, Володимир-Волинський
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