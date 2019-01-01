Шахраї ошукали волинянку, яка хотіла купити одяг через інтернет
Сьогодні, 12:40
Жительку Володимира-Волинського ошукали інтернет-шахраї у соцмережі Instagram.
Про це сайту «Княжий Град» розповіли у Володимир-Волинському відділі поліції.
Жителька Володимира-Волинського звернулася за допомогою до правоохоронців вчора о 18:38 годині та повідомила про шахрайство.
Жінка на одній зі сторінок у соцмережі Instagram обрала зимову куртку і мала намір її придбати. Надіславши «продавцю» гроші, посилку так і не отримала.
Сума завданих збитків становить 800 гривень.
Володимир-Волинські правоохоронці закликають громадян бути обережними під час купівлі в сумнівних інтернет-магазинах. Купуючи онлайн, здійснюйте оплату тільки за фактом отримання товару, після його огляду та перевірки.
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Про це сайту «Княжий Град» розповіли у Володимир-Волинському відділі поліції.
Жителька Володимира-Волинського звернулася за допомогою до правоохоронців вчора о 18:38 годині та повідомила про шахрайство.
Жінка на одній зі сторінок у соцмережі Instagram обрала зимову куртку і мала намір її придбати. Надіславши «продавцю» гроші, посилку так і не отримала.
Сума завданих збитків становить 800 гривень.
Володимир-Волинські правоохоронці закликають громадян бути обережними під час купівлі в сумнівних інтернет-магазинах. Купуючи онлайн, здійснюйте оплату тільки за фактом отримання товару, після його огляду та перевірки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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