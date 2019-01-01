вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Шахраї ошукали волинянку, яка хотіла купити одяг через інтернет

Шахраї ошукали волинянку, яка хотіла купити одяг через інтернет
Жительку Володимира-Волинського ошукали інтернет-шахраї у соцмережі Instagram.

Про це сайту «Княжий Град» розповіли у Володимир-Волинському відділі поліції.

Жителька Володимира-Волинського звернулася за допомогою до правоохоронців вчора о 18:38 годині та повідомила про шахрайство.

Жінка на одній зі сторінок у соцмережі Instagram обрала зимову куртку і мала намір її придбати. Надіславши «продавцю» гроші, посилку так і не отримала.

Сума завданих збитків становить 800 гривень.

Володимир-Волинські правоохоронці закликають громадян бути обережними під час купівлі в сумнівних інтернет-магазинах. Купуючи онлайн, здійснюйте оплату тільки за фактом отримання товару, після його огляду та перевірки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахраї, Володимир, соціальні мережі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Діти – у суцільній темряві: вимагають освітлити прохід між зупинкою «Автошкола» та «Авангардом»
Сьогодні, 12:50
Перед судом постане банда, яка викрадала елітні автівки у Луцьку
Сьогодні, 12:45
Шахраї ошукали волинянку, яка хотіла купити одяг через інтернет
Сьогодні, 12:40
У Польщі затримали українця за подвійне вбивство
Сьогодні, 12:26
Де у Луцьку перед Новим роком продаватимуть ялинки і сосни. СПИСОК ЛОКАЦІЙ
Сьогодні, 12:20
Схожі новини
У Володимирі на очисних спорудах встановлять нове обладнання з Італії. ФОТО У Володимирі на очисних спорудах встановлять нове обладнання з Італії. ФОТО
16 листопад, 13:30
У Володимирі серед білого дня з авто викрали барсетку У Володимирі серед білого дня з авто викрали барсетку
15 листопад, 18:40
На Волині автівка збила п'яного пішохода На Волині автівка збила п'яного пішохода
15 листопад, 13:25
На Волині активізувалися карткові аферисти: за добу «видурили» чимало грошей На Волині активізувалися карткові аферисти: за добу «видурили» чимало грошей
14 листопад, 15:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Подружжя українців із США подарувало Волинській обласній бібліотеці цінні книги
Сьогодні, 13:05
 0
На Волині знову виявили радіоактивні гриби
Сьогодні, 13:03
 0
Діти – у суцільній темряві: вимагають освітлити прохід між зупинкою «Автошкола» та «Авангардом»
Сьогодні, 12:50
 0
Перед судом постане банда, яка викрадала елітні автівки у Луцьку
Сьогодні, 12:45
 0
Шахраї ошукали волинянку, яка хотіла купити одяг через інтернет
Сьогодні, 12:40
 0
Медіа
відео
1/8
﻿