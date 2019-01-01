В одного з отруєних у популярному закладі Луцька вже підтвердили сальмонельоз. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Нагадаємо, у четвер, 20 листопада, стало відомо про ймовірне отруєння у популярному закладі "George’s Club".



Після святкування Дня студента на лікарняному ліжку опинилися 7 третьокурсників Луцького національного технічного університету. Дівчата нині лежать в обласній інфекційній лікарні Луцька.



Пацієнтка Наталія Півень розповідає, до медиків звернулася зі скаргами на біль в животі, нудоту та високу температуру.



"Я думаю, що це курка, тому що всі дівчата їли курку. Може це соуси, бо курка була також із соусом. Пізніше всім стало погано, ми всі звернулися в лікарню. Зараз вже стан краще", - розповіла пацієнтка Наталія.



Постраждала Лілія Сверидюк каже, що іншої їжі, окрім приготованої у закладі, вона не їла.



Інша пацієнтка Олександра Новосад говорить, що після лікування їй стало краще. З її слів, кожного дня на лікування йде пів тисячі гривень. Каже, що адміністрація закладу станом їхнього здоров'я не цікавилася.



"Взагалі не дзвонив ніхто, не питав нічого. Ми не знаємо, що робити", - каже Олександра.



Нині в інфекційній лікарні, крім студенток, лежить сім'я, що відпочивала із 6-річною дитиною того ж вечора.



Заступниця директора обласної інфекційної лікарні Любов Серба розповіла, що у всіх 10 пацієнтів - підозра на сальмонельоз. Їхній стан оцінює як середньої важкості.



Спеціалісти обласного лабораторного центру проводять розслідування отруєння людей. Лікарка-епідеміологиня Валентина Новачевська каже, що у дитини підтвердили сальмонельоз.



"Фактором передачі стало куряче м'ясо. Під час епідеміологічного розслідування після того як були взяті змиви, обстежений персонал, ми рекомендували керівництву закрити тимчасово заклад до результатів обстеження", - зауважила лікарка.



Боулінг-клуб "George’s Club", в якому відпочивали постраждалі, не зачинений, приймає відвідувачів.



Адміністраторка закладу Ганна Лотвін каже, що зараз чекають результатів перевірки.



"Держспоживспілка повідомила, що наразі причин закрити наш заклад не має. На перший погляд, у нас все чудово, все добре. Дотримані норми та вимоги, але звичайно результати аналізів є ключовим фактором. Тому ми їх чекаємо, якщо, дійсно, буде якесь підтвердження, ми готові прийняти певні міри - поспілкуватися з цими потерпілими чи компенсувати їм лікування", - розповіла адміністратор закладу.



Речник поліції області Віктор Гомель каже, що серед пацієнтів інфекційної лікарні 340-річна кухарка закладу.



За фактом отруєння людей слідчі розпочали кримінальне впровадження.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9 дорослих і дитина госпіталізовані в обласну інфекційну лікарню Луцька з підозрою на сальмонельоз. Люди звернулися з ознаками отруєння до лікарів, усі вони у вихідні відвідували один із закладів харчування РЦ "Промінь" у Луцьку.Про це йдеться у сюжеті "Суспільного". Нагадаємо, у четвер, 20 листопада,у популярному закладі "George’s Club".Після святкування Дня студента на лікарняному ліжку опинилися 7 третьокурсників Луцького національного технічного університету. Дівчата нині лежать в обласній інфекційній лікарні Луцька.Пацієнткарозповідає, до медиків звернулася зі скаргами на біль в животі, нудоту та високу температуру."Я думаю, що це курка, тому що всі дівчата їли курку. Може це соуси, бо курка була також із соусом. Пізніше всім стало погано, ми всі звернулися в лікарню. Зараз вже стан краще", - розповіла пацієнтка Наталія.Постраждалакаже, що іншої їжі, окрім приготованої у закладі, вона не їла.Інша пацієнткаговорить, що після лікування їй стало краще. З її слів, кожного дня на лікування йде пів тисячі гривень. Каже, що адміністрація закладу станом їхнього здоров'я не цікавилася."Взагалі не дзвонив ніхто, не питав нічого. Ми не знаємо, що робити", - каже Олександра.Нині в інфекційній лікарні, крім студенток, лежить сім'я, що відпочивала із 6-річною дитиною того ж вечора.Заступниця директора обласної інфекційної лікарнірозповіла, що у всіх 10 пацієнтів - підозра на сальмонельоз. Їхній стан оцінює як середньої важкості.Спеціалісти обласного лабораторного центру проводять розслідування отруєння людей. Лікарка-епідеміологинякаже, що у дитини підтвердили сальмонельоз."Фактором передачі стало куряче м'ясо. Під час епідеміологічного розслідування після того як були взяті змиви, обстежений персонал, ми рекомендували керівництву закрити тимчасово заклад до результатів обстеження", - зауважила лікарка.Боулінг-клуб "George’s Club", в якому відпочивали постраждалі, не зачинений, приймає відвідувачів.Адміністраторка закладукаже, що зараз чекають результатів перевірки."Держспоживспілка повідомила, що наразі причин закрити наш заклад не має. На перший погляд, у нас все чудово, все добре. Дотримані норми та вимоги, але звичайно результати аналізів є ключовим фактором. Тому ми їх чекаємо, якщо, дійсно, буде якесь підтвердження, ми готові прийняти певні міри - поспілкуватися з цими потерпілими чи компенсувати їм лікування", - розповіла адміністратор закладу.Речник поліції областікаже, що серед пацієнтів інфекційної лікарні 340-річна кухарка закладу.За фактом отруєння людей слідчі розпочали кримінальне впровадження.

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