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Автобус «Буковель–Луцьк» з пасажирами злетів у кювет на Франківщині

Автобус «Буковель–Луцьк» з пасажирами злетів у кювет на Франківщині
У суботу, 23 листопада, близько 06:50, на Прикарпатті трапилась дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, передає "Галицький кореспондент".

Аварія сталась у селі Лоєва Надвірнянського району. Там рятувальники Надвірної буксирували рейсовий автобуса "Еталон", що їхав за маршрутом «Буковель-Луцьк».

Відомо, що автобус з’їхав у кювет і не міг самостійно продовжити рух. У автобусі було 12 осіб, з них двоє дітей.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Франківщина, аварія, рейсовий автобус
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