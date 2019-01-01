Автобус «Буковель–Луцьк» з пасажирами злетів у кювет на Франківщині





Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, передає



Аварія сталась у селі Лоєва Надвірнянського району. Там рятувальники Надвірної буксирували рейсовий автобуса "Еталон", що їхав за маршрутом «Буковель-Луцьк».



Відомо, що автобус з’їхав у кювет і не міг самостійно продовжити рух. У автобусі було 12 осіб, з них двоє дітей.



Головне фото - ілюстративне.

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