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На подвір’ї немає баскетбольного поля – переселяйтесь у «Яровицю»*

На подвір’ї немає баскетбольного поля – переселяйтесь у «Яровицю»*
Європейські тенденції в архітектурі, новітні технології у будівництві, екологічність матеріалів, функціональність площ, комфортні умови проживання – це основа концепції «Яровиці».

На закритій внутрішній території «Яровиці» - затишно та безпечно. Завдяки наявності підземного паркінгу внутрішній двір звільняється для прогулянок, розваг та відпочинку. Для малечі уже облаштовані ігрові майданчики з сучасним обладнанням, для приємних посиденьок - ландшафтний дизайн з арт-інсталяціями.

«Яровиця» активно просуває ідеї здорового способу життя серед мешканців.

Для дорослих та підлітків тут облаштовують спортивні майданчики.
Хочуть, щоб кожен житель міг вільно займатися спортом. Встановлюють нові вуличні тренажери, що дають можливість кожному охочому тримати себе у відмінній формі. Не обов'язково займатися спортом професійно, щоб завжди мати гарний вигляд. Досить регулярно тренуватись та бувати на свіжому повітрі.
На подвір’ї немає баскетбольного поля – переселяйтесь у «Яровицю»*

Встановлюють найрізноманітніші типи тренажерів для різних груп м'язів, прості та зрозумілі, якими можна буде інтуїтивно скористатися з першого разу без допомоги фахівця.

Мешканці «Яровиці» зможуть відволіктись від насиченого міського життя і, наприклад, пограти з друзями у баскетбол чи волейбол - для цього спеціально облаштовують поле.
На подвір’ї немає баскетбольного поля – переселяйтесь у «Яровицю»*

Любите пікніки з друзями чи родиною? Чудово! Для вас тут створять атмосферні зони відпочинку з багатофункціональним барбекю, зручними лавками та красивими клумбами

«Яровиця» - відчуття життя на кожному квадраті!

050 402 05 05
http://yarovytsya.com.ua/
На подвір’ї немає баскетбольного поля – переселяйтесь у «Яровицю»*
На подвір’ї немає баскетбольного поля – переселяйтесь у «Яровицю»*
На подвір’ї немає баскетбольного поля – переселяйтесь у «Яровицю»*

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Теги: Яровиця, новобудови, квартира, купити
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