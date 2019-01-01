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Його тато приховав, що сам виховував двох діток: просять привітати зі святом сина загиблого бійця

Його тато приховав, що сам виховував двох діток: просять привітати зі святом сина загиблого бійця
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Невдовзі шістнадцятий день народження зустріне Іван Головін, котрий є сином Головіна Дмитра Володимировича, який у серпні 2014 року був призваний на військову службу за мобілізацією, як доброволець, приховавши те, що сам виховує двох діток (дружина покинула сім’ю раніше, виїхавши в Росію). Дмитро був навідником у 17-тій окремій танковій бригаді. Загинув на Сході, врятувавши свого побратима. Коли до бліндажа наблизилися проросійські найманці, вони почали кричати: «Танкіст, виходь!» Вийшов саме Дмитро та був убитий. Супротивники не стали перевіряти бліндаж, думаючи, що там нікого немає. Таким чином, він врятував життя побратимові.

Фактично сиротами залишилися двоє дітей – Олександра та її старший брат Іван. До того, тато спільно зі своїми батьками виховував їх. Мати пішла з сім’ї раніше. Тепер крім дідуся й бабусі у дітей нікого не залишилося.

“Що ж тепер робити, буся? Татко ж казав, що він літом приїде, і ми підемо рибалити. З ким я тепер туди піду? Він же обіцяв приїхати”, – перші невинні емоції дитини вилились у гіркі слова розчарувань. А вже згодом на своїй сторінці у соцмережі Іванко написав: “Щоб Путін здох! Я ненавиджу його, бо він забрав життя мого татуся”. Страшно уявити, що відчуває дитина в 11 років, ховаючи рідного батька. Після загибелі Дмитра його дітки лишилися під опікою бабусі Анни Романівни, яку вони ніжно називають “буся”. Іван так і живе з бабусею, дідусем і сестричкою Олександрою. Дітки кажуть, що Анна Романівна їх дуже любить і намагається у всьому їм допомагати та підтримувати, хоч інколи це буває не просто.

Бабуся розповіла нам, що ім’я собі Іванко обрав сам, оскільки народився у день Святого Івана Златоуста. Вона ж поділилася спогадами із хрестин: коли священник хрестив Івана, то сказав, що той буде або “попом” або артистом. Іменинник часто жартує з цього приводу: каже, що посвячуватись у священника не збирається, а от про кар’єру артиста уже задумувався. А якщо точніше, мріяв бути хореографом, так як 8 років був учасником ансамблю сучасного бального танцю “Грейс”. Але несподівана смерть тата на війні змінила усі його плани. Тепер він точно знає, що коли виросте, стане військовим, як батько і на даний момент навчається у Волинському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Небесної Сотні. З навчальної програми йому до вподоби уроки історії, української літератури.

Зараз посилено готується до ЗНО.

Справжнім авторитетом для Вані завжди був і залишиться його татко, а ще хресний батько Віктор – рідний брат полеглого Героя, котрий служить у поліції. Тому Іван бачить, як часом буває тяжко та попри все намагається наслідувати його і не зрадити своєму вибору професії.

Не зважаючи на такий дорослий вибір, іноді і Вані хочеться побути дитиною. Тож вдома у них є “повний набір фауни”. Улюбленицею сім’ї є собака породи пекінес Жужа, дворовий пес Барсик та три котики, є папужка Кеша, хом’ячок Лучик, рибка Мартін. В основному, доглядом за тваринками займається молодша сестричка Олександра, але і Ваня теж їй охоче допомагає, коли у нього вихідний.

Свій вільний час Іван проводить з друзями. Ще більше знайомств він завів під час подорожей та відпочинку. А побувати хлопцю вже пощастило у Франції, Болгарії, Польщі, Чехії та Німеччині. Найбільше запам’яталася йому поїздка до США.

Вдячний юнак каже: «Дякуючи волонтерам, людям які пройнялись нашим горем і підтримують нас я почав розуміти, що світ не такий поганий, і в ньому є набагато більше хороших людей. А не тих, що вбили мого тата».

Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/4/golovin.htm

Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).

Інформація для благодійників: ГОЛОВІН ІВАН - невдовзі 16 років (26.11.2003). м. Володимир-Волинський. Ріст: 178 см, розмір взуття 43.

Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.

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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
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