Обрали запобіжні заходи двом луцьким прикордонникам, які збували великими партіями наркотики
Сьогодні, 13:47
На Волині обрали запобіжні заходи двом прикордонникам, викритим на наркоторгівлі.
Нагадаємо, що правоохоронці викрили на збуті наркотиків двох військовослужбовців Луцького прикордонного загону, - інформує Управління Служби безпеки України у Волинській області.
Правоохоронці задокументували три факти продажу зловмисниками великих партій амфетаміну та марихуани на території обласного центру.
Фігурантам справи повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Одному з військовослужбовців обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, іншому – домашній арешт.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.
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Нагадаємо, що правоохоронці викрили на збуті наркотиків двох військовослужбовців Луцького прикордонного загону, - інформує Управління Служби безпеки України у Волинській області.
Правоохоронці задокументували три факти продажу зловмисниками великих партій амфетаміну та марихуани на території обласного центру.
Фігурантам справи повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Одному з військовослужбовців обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, іншому – домашній арешт.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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