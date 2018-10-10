Обрали запобіжні заходи двом луцьким прикордонникам, які збували великими партіями наркотики





Нагадаємо, що правоохоронці викрили на збуті наркотиків двох військовослужбовців Луцького прикордонного загону, - інформує Управління Служби безпеки України у Волинській області.



Правоохоронці задокументували три факти продажу зловмисниками великих партій амфетаміну та марихуани на території обласного центру.



Фігурантам справи повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.



Одному з військовослужбовців обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, іншому – домашній арешт.



Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.



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