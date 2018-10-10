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Обрали запобіжні заходи двом луцьким прикордонникам, які збували великими партіями наркотики

Обрали запобіжні заходи двом луцьким прикордонникам, які збували великими партіями наркотики
На Волині обрали запобіжні заходи двом прикордонникам, викритим на наркоторгівлі.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили на збуті наркотиків двох військовослужбовців Луцького прикордонного загону, - інформує Управління Служби безпеки України у Волинській області.

Правоохоронці задокументували три факти продажу зловмисниками великих партій амфетаміну та марихуани на території обласного центру.

Фігурантам справи повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Одному з військовослужбовців обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, іншому – домашній арешт.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

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Теги: суд, прикордонники
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