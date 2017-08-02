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Ліга чемпіонів: «Шахтар» зіграв внічию з «Манчестер Сіті»

Ліга чемпіонів: «Шахтар» зіграв внічию з «Манчестер Сіті»
Футболісти донецького "Шахтаря" відібрали очки в Манчестері в одного з фаворитів Ліги чемпіонів УЄФА-2019/20.

У матчі передостаннього, 5-го туру групового етапу розіграшу "гірники" на виїзді зіграли внічию з чемпіоном Англії "Манчестер Сіті" - 1:1, повідомляє Укрінформ.

Ількаєв Гюндоган на 56-й хвилині вивів вперед господарів стадіону "Етіхад" після результативної передачі Габріела Жезуса. Відновив паритет на 69-й хвилині Манор Соломон.

В іншому матчі групи С італійська "Аталанта" на "Сан-Сіро" в Мілані обіграла чемпіона Хорватії загребське "Динамо" - 2:0.

Турнірне становище: "Манчестер Сіті" - 11 очок, "Шахтар" - 6, "Динамо" (З) - 5, "Аталанта" - 4.

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Теги: футбол, Ліга Чемпіонів
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