Судили атовця з Волині, який купляв амфетамін через інтернет





За допомогою мережі інтернет ковельчанин замовив психотропні речовини – амфетамін та PVP. Після цього здійснив оплату через термінал самообслуговування, перерахувавши грошові кошти в сумі 5 тисяч гривень на електронний гаманець невстановленої досудовим слідством особи, - пише



Через чотири дні чоловік прийшов до відділення «Нова пошта», що знаходиться у Ковелі на вулиці Шевченка, де отримав відправлення на своє ім’я, в якому знаходився полімерний пакет з наркотиками. А вже за якихось двадцять хвилин психотропні речовини в нього вилучили працівники поліції у присутності понятих.



За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Обвинувачений повністю визнав свою вину. Суд врахував його майновий та сімейний стан, що раніше до кримінальної відповідальності він не притягався, на обліках у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, брав участь в антитерористичній операції, має статус учасника бойових дій, є інвалідом ІІІ групи та користується пільгами для ветеранів війни, на утриманні має малолітню дитину.



Ковельський міськрайонний суд призначив ковельчанину покарання у виді 5 років позбавлення волі з дворічним іспитовим терміном та стягнув з нього в дохід держави судові витрати, пов’язані з проведенням експертизи, в сумі 785 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському міськрайонному суді оголосили вирок колишньому атовцю за незаконне придбання наркотичних засобів.За допомогою мережі інтернет ковельчанин замовив психотропні речовини – амфетамін та PVP. Після цього здійснив оплату через термінал самообслуговування, перерахувавши грошові кошти в сумі 5 тисяч гривень на електронний гаманець невстановленої досудовим слідством особи, - пише "Район.Ковель". Через чотири дні чоловік прийшов до відділення «Нова пошта», що знаходиться у Ковелі на вулиці Шевченка, де отримав відправлення на своє ім’я, в якому знаходився полімерний пакет з наркотиками. А вже за якихось двадцять хвилин психотропні речовини в нього вилучили працівники поліції у присутності понятих.За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Обвинувачений повністю визнав свою вину. Суд врахував його майновий та сімейний стан, що раніше до кримінальної відповідальності він не притягався, на обліках у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, брав участь в антитерористичній операції, має статус учасника бойових дій, є інвалідом ІІІ групи та користується пільгами для ветеранів війни, на утриманні має малолітню дитину.Ковельський міськрайонний суд призначив ковельчанину покарання у виді 5 років позбавлення волі з дворічним іспитовим терміном та стягнув з нього в дохід держави судові витрати, пов’язані з проведенням експертизи, в сумі 785 гривень.

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