Що «болить» лучанам: депутат Покровський назвав ТОП-5 проблем. ВІДЕО
Сьогодні, 09:23
Депутат Луцької міської ради Андрій Покровський у звіті за 2019 рік назвав проблеми, з якими містяни зверталися до нього та його команди.
Із його слів, за рік опрацювали близько 600 звернень лучан, пише "Конкурент".
«У мою депутатську приймальню надійшло 262 звернення. Ще 226 звернень за три місяці роботи надійшло у «Мобільну приймальню». Близько 100 звернень та прохань надійшло через онлайн-приймальню», – зауважив Андрій Покровський.
Також він проаналізував тематику звернень та значив, що частку з них і далі складають звернення з метою отримання юридичної допомоги та консультацій з приводу неналежної роботи комунальних служб.
«До мобільної приймальні звертаються переважно щодо ремонтів прибудинкових територій, встановлення дитячих майданчиків, порушення громадського спокою, створення ОСББ», – озвучив обранець громади.
Також він додав, що за рік він разом із командою провів 38 зустрічей з лучанами. За результатами було спрямовано 73 депутатські звернення у різні органи влади та установи для вирішення й усунення проблем.
«Кошти свого депутатського фонду та свої особисті я спрямовував передусім на підтримку закладів освіти, охорони здоров’я, закупівлю нових українських книг для бібліотек міста. Це ті сфери, для яких часто не вистачає бюджетного фінансування», – додав Андрій Покровський.
Він підкреслив, що значна частина коштів спрямована на потреби дитячих садків та бібліотек, що перебувають на території його виборчого округу №18.
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Із його слів, за рік опрацювали близько 600 звернень лучан, пише "Конкурент".
«У мою депутатську приймальню надійшло 262 звернення. Ще 226 звернень за три місяці роботи надійшло у «Мобільну приймальню». Близько 100 звернень та прохань надійшло через онлайн-приймальню», – зауважив Андрій Покровський.
Також він проаналізував тематику звернень та значив, що частку з них і далі складають звернення з метою отримання юридичної допомоги та консультацій з приводу неналежної роботи комунальних служб.
«До мобільної приймальні звертаються переважно щодо ремонтів прибудинкових територій, встановлення дитячих майданчиків, порушення громадського спокою, створення ОСББ», – озвучив обранець громади.
Також він додав, що за рік він разом із командою провів 38 зустрічей з лучанами. За результатами було спрямовано 73 депутатські звернення у різні органи влади та установи для вирішення й усунення проблем.
«Кошти свого депутатського фонду та свої особисті я спрямовував передусім на підтримку закладів освіти, охорони здоров’я, закупівлю нових українських книг для бібліотек міста. Це ті сфери, для яких часто не вистачає бюджетного фінансування», – додав Андрій Покровський.
Він підкреслив, що значна частина коштів спрямована на потреби дитячих садків та бібліотек, що перебувають на території його виборчого округу №18.
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Коментарі 1
Грабую, ввожу в оману, брешу, рейдерую, лапшу вам вішаю - Свідомо
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