Що «болить» лучанам: депутат Покровський назвав ТОП-5 проблем. ВІДЕО

Андрій Покровський у звіті за 2019 рік назвав проблеми, з якими містяни зверталися до нього та його команди.



Із його слів, за рік опрацювали близько 600 звернень лучан, пише "



«У мою депутатську приймальню надійшло 262 звернення. Ще 226 звернень за три місяці роботи надійшло у «Мобільну приймальню». Близько 100 звернень та прохань надійшло через онлайн-приймальню», – зауважив Андрій Покровський.







Також він проаналізував тематику звернень та значив, що частку з них і далі складають звернення з метою отримання юридичної допомоги та консультацій з приводу неналежної роботи комунальних служб.







«До мобільної приймальні звертаються переважно щодо ремонтів прибудинкових територій, встановлення дитячих майданчиків, порушення громадського спокою, створення ОСББ», – озвучив обранець громади.



Також він додав, що за рік він разом із командою провів 38 зустрічей з лучанами. За результатами було спрямовано 73 депутатські звернення у різні органи влади та установи для вирішення й усунення проблем.







«Кошти свого депутатського фонду та свої особисті я спрямовував передусім на підтримку закладів освіти, охорони здоров’я, закупівлю нових українських книг для бібліотек міста. Це ті сфери, для яких часто не вистачає бюджетного фінансування», – додав Андрій Покровський.



Він підкреслив, що значна частина коштів спрямована на потреби дитячих садків та бібліотек, що перебувають на території його виборчого округу №18.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Луцької міської радиу звіті за 2019 рік назвав проблеми, з якими містяни зверталися до нього та його команди.Із його слів, за рік опрацювали близько 600 звернень лучан, пише " Конкурент ".«У мою депутатську приймальню надійшло 262 звернення. Ще 226 звернень за три місяці роботи надійшло у «Мобільну приймальню». Близько 100 звернень та прохань надійшло через онлайн-приймальню», – зауважив Андрій Покровський.Також він проаналізував тематику звернень та значив, що частку з них і далі складають звернення з метою отримання юридичної допомоги та консультацій з приводу неналежної роботи комунальних служб.«До мобільної приймальні звертаються переважно щодо ремонтів прибудинкових територій, встановлення дитячих майданчиків, порушення громадського спокою, створення ОСББ», – озвучив обранець громади.Також він додав, що за рік він разом із командою провів 38 зустрічей з лучанами. За результатами було спрямовано 73 депутатські звернення у різні органи влади та установи для вирішення й усунення проблем.«Кошти свого депутатського фонду та свої особисті я спрямовував передусім на підтримку закладів освіти, охорони здоров’я, закупівлю нових українських книг для бібліотек міста. Це ті сфери, для яких часто не вистачає бюджетного фінансування», – додав Андрій Покровський.Він підкреслив, що значна частина коштів спрямована на потреби дитячих садків та бібліотек, що перебувають на території його виборчого округу №18.

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