Курс валют у Луцьку на 9 грудня
Сьогодні, 09:35
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 23.538, а продаж – 23.908.
Євро при купівлі становить – 25.946, продажу – 26.520.
Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.385.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.724, продаж – 6.244.
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Євро при купівлі становить – 25.946, продажу – 26.520.
Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.385.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.724, продаж – 6.244.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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