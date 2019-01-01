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Курс валют у Луцьку на 9 грудня

Курс валют у Луцьку на 9 грудня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 23.538, а продаж – 23.908.

Євро при купівлі становить – 25.946, продажу – 26.520.

Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.385.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.724, продаж – 6.244.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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