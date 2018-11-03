вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ковельчан просять здати кров для дітей

Ковельчан просять здати кров для дітей
У Ковелі містян закликають здати кров для діток.

Про це повідомляють у спільноті "Ковель Онлайн" на сторінці у фейсбуці.

До Дня святого Миколая проект "Одна Кров" запрошує ковельчан долучитись до творення дива для маленьких пацієнтів, та поділитися своєю кров’ю.

Охочих здати кров просять зібратись 18 грудня біля воріт при в’їзді на територію Ковельського МТМО о 9:30.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ковель, кров, донорство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Херсоні школяр наклав на себе руки через комп’ютерну гру
Сьогодні, 07:14
Ковельчан просять здати кров для дітей
Сьогодні, 06:17
Які продукти позитивно впливають на мозок
Сьогодні, 05:16
У суді заперечують, що активіста Мирошниченка вбили через українську мову
Сьогодні, 04:08
Якими були новини на Волині 100 років тому
Сьогодні, 03:09
Схожі новини
У Ковелі терміново шукають донорів крові У Ковелі терміново шукають донорів крові
03 листопад, 2018, 15:23
Лучани допомагали не словом, а кров`ю. ФОТО Лучани допомагали не словом, а кров`ю. ФОТО
14 березень, 2016, 16:16
У Володимирі-Волинському районі б’ють донорські рекорди У Володимирі-Волинському районі б’ють донорські рекорди
30 грудень, 2014, 19:28
У Ковелі люди з інвалідністю отримали подарунки У Ковелі люди з інвалідністю отримали подарунки
09 грудень, 21:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Херсоні школяр наклав на себе руки через комп’ютерну гру
Сьогодні, 07:14
 0
Ковельчан просять здати кров для дітей
Сьогодні, 06:17
 0
Які продукти позитивно впливають на мозок
Сьогодні, 05:16
 0
У суді заперечують, що активіста Мирошниченка вбили через українську мову
Сьогодні, 04:08
 0
Якими були новини на Волині 100 років тому
Сьогодні, 03:09
 0
Медіа
відео
1/8