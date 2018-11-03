Ковельчан просять здати кров для дітей





Про це повідомляють у спільноті "Ковель Онлайн" на сторінці у фейсбуці.



До Дня святого Миколая проект "Одна Кров" запрошує ковельчан долучитись до творення дива для маленьких пацієнтів, та поділитися своєю кров’ю.



Охочих здати кров просять зібратись 18 грудня біля воріт при в’їзді на територію Ковельського МТМО о 9:30.

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