У Польщі українець, який прийняв іслам, планував вчинити теракт





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Як каже начальник люблінського відділу прокуратури Мачей Флоркевич, українець, який два місяці тому перейшов в іслам, прийнявши ім'я Мохамед, готував теракт. Він зустрічався з кількома людьми, які могли допомогти йому в реалізації плану, збирав різні речовини, шукав в інтернеті контент, пов'язаний з виготовленням вибухових пристроїв. Також він збирався купити автомобіль, який міг бути використаний для теракту.



Агенція внутрішньої безпеки встановила, що чоловік знайомився з матеріалами терористичного характеру, а про свої плани розповідав колегам та особам зі свого оточення, розповів прессекретар міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин.



Будучи у Варшаві, чоловік тісно спілкувався з іноземцями, що представляють радикальний підхід до ісламу. Він підтримував зв'язки з вихідцями з Таджикистану, а також громадянами Російської Федерації чеченської національності.



Українець був затриманий 4 грудня, з 6 грудня тимчасово заарештований. Йому загрожує до 5 років в'язниці.



Співробітники Агенції внутрішньої безпеки також обшукали місця проживання тих іноземців, з якими Максим С. підтримував контакти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Агенція внутрішньої безпеки Польщі затримала українця Максима С., який, за даними спецслужб, планував підірвати замінований автомобіль під торговим центром у місті Пулави.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.Як каже начальник люблінського відділу прокуратури Мачей Флоркевич, українець, який два місяці тому перейшов в іслам, прийнявши ім'я Мохамед, готував теракт. Він зустрічався з кількома людьми, які могли допомогти йому в реалізації плану, збирав різні речовини, шукав в інтернеті контент, пов'язаний з виготовленням вибухових пристроїв. Також він збирався купити автомобіль, який міг бути використаний для теракту.Агенція внутрішньої безпеки встановила, що чоловік знайомився з матеріалами терористичного характеру, а про свої плани розповідав колегам та особам зі свого оточення, розповів прессекретар міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин.Будучи у Варшаві, чоловік тісно спілкувався з іноземцями, що представляють радикальний підхід до ісламу. Він підтримував зв'язки з вихідцями з Таджикистану, а також громадянами Російської Федерації чеченської національності.Українець був затриманий 4 грудня, з 6 грудня тимчасово заарештований. Йому загрожує до 5 років в'язниці.Співробітники Агенції внутрішньої безпеки також обшукали місця проживання тих іноземців, з якими Максим С. підтримував контакти.

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