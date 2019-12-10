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У Польщі українець, який прийняв іслам, планував вчинити теракт

У Польщі українець, який прийняв іслам, планував вчинити теракт
Агенція внутрішньої безпеки Польщі затримала українця Максима С., який, за даними спецслужб, планував підірвати замінований автомобіль під торговим центром у місті Пулави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Як каже начальник люблінського відділу прокуратури Мачей Флоркевич, українець, який два місяці тому перейшов в іслам, прийнявши ім'я Мохамед, готував теракт. Він зустрічався з кількома людьми, які могли допомогти йому в реалізації плану, збирав різні речовини, шукав в інтернеті контент, пов'язаний з виготовленням вибухових пристроїв. Також він збирався купити автомобіль, який міг бути використаний для теракту.

Агенція внутрішньої безпеки встановила, що чоловік знайомився з матеріалами терористичного характеру, а про свої плани розповідав колегам та особам зі свого оточення, розповів прессекретар міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин.

Будучи у Варшаві, чоловік тісно спілкувався з іноземцями, що представляють радикальний підхід до ісламу. Він підтримував зв'язки з вихідцями з Таджикистану, а також громадянами Російської Федерації чеченської національності.

Українець був затриманий 4 грудня, з 6 грудня тимчасово заарештований. Йому загрожує до 5 років в'язниці.

Співробітники Агенції внутрішньої безпеки також обшукали місця проживання тих іноземців, з якими Максим С. підтримував контакти.

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Теги: Польща, українець, теракт
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