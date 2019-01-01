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У пункті «Доманове» чоловік позбувся автівки через контрабандні цигарки. ФОТО

У пункті «Доманове» чоловік позбувся автівки через контрабандні цигарки. ФОТО
На кордоні з Білоруссю в українця вилучили Mercedes за 200 тисяч гривень через приховані контрабандні цигарки.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонної служби України.

Чоловік, повертаючись додому із сусідньої країни, запакував у стелю та бокові стінки мікроавтобуса 1 000 пачок сигарет. Українець прямував через пункт пропуску «Доманове» близько опівночі.

Під час перевірки автомобіля прикордонники Луцького загону спільно з митниками знайшли приховане куриво.

Окрім авто, вилучили і сигарети білоруського виробництва. Сума конфіскату склала 208 тисяч гривень.

У пункті «Доманове» чоловік позбувся автівки через контрабандні цигарки. ФОТО
У пункті «Доманове» чоловік позбувся автівки через контрабандні цигарки. ФОТО
У пункті «Доманове» чоловік позбувся автівки через контрабандні цигарки. ФОТО
У пункті «Доманове» чоловік позбувся автівки через контрабандні цигарки. ФОТО

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Теги: Доманове, контрабанда, прикордонники
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