У волинських містечках відкрили нові центри обслуговування платників
Сьогодні, 07:17
Відтепер адміністративні та інші послуги в центрах обслуговування платників при державних податкових інспекціям отримуватимуть жителі Маневицького та Любешівського районів Волинської області.
Відкриття нових центрів обслуговування платників – реальні кроки на шляху реформування податкової у сервісну службу, – зазначає в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Сергій Кондратюк, - пише Конкурент.
«Податковий супровід бізнесу та громадян повинен відповідати визначеним технологічним вимогам. Врахувавши всі моменти діяльності центрів обслуговування платників в інших районах, ми намагаємося створити комфортні умови для кожного, хто відвідує ЦОП в смт. Маневичі та смт. Любешів», – підкреслив Сергій Кондратюк.
Нагадаємо, що до кінця року ЦОПи планують відкрити в смт Шацьк, Турійськ та Локачі.
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Відкриття нових центрів обслуговування платників – реальні кроки на шляху реформування податкової у сервісну службу, – зазначає в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Сергій Кондратюк, - пише Конкурент.
«Податковий супровід бізнесу та громадян повинен відповідати визначеним технологічним вимогам. Врахувавши всі моменти діяльності центрів обслуговування платників в інших районах, ми намагаємося створити комфортні умови для кожного, хто відвідує ЦОП в смт. Маневичі та смт. Любешів», – підкреслив Сергій Кондратюк.
Нагадаємо, що до кінця року ЦОПи планують відкрити в смт Шацьк, Турійськ та Локачі.
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