У волинських містечках відкрили нові центри обслуговування платників





Відкриття нових центрів обслуговування платників – реальні кроки на шляху реформування податкової у сервісну службу, – зазначає в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Сергій Кондратюк, - пише



«Податковий супровід бізнесу та громадян повинен відповідати визначеним технологічним вимогам. Врахувавши всі моменти діяльності центрів обслуговування платників в інших районах, ми намагаємося створити комфортні умови для кожного, хто відвідує ЦОП в смт. Маневичі та смт. Любешів», – підкреслив Сергій Кондратюк.



Нагадаємо, що до кінця року ЦОПи планують відкрити в смт Шацьк, Турійськ та Локачі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відтепер адміністративні та інші послуги в центрах обслуговування платників при державних податкових інспекціям отримуватимуть жителі Маневицького та Любешівського районів Волинської області.Відкриття нових центрів обслуговування платників – реальні кроки на шляху реформування податкової у сервісну службу, – зазначає в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області, - пише Конкурент «Податковий супровід бізнесу та громадян повинен відповідати визначеним технологічним вимогам. Врахувавши всі моменти діяльності центрів обслуговування платників в інших районах, ми намагаємося створити комфортні умови для кожного, хто відвідує ЦОП в смт. Маневичі та смт. Любешів», – підкреслив Сергій Кондратюк.Нагадаємо, що до кінця року ЦОПи планують відкрити в смт Шацьк, Турійськ та Локачі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію