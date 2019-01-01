Яке свято 12 грудня та чому сьогодні варто брати в борг у сусідів: традиції, прикмети, заборони

Парамона Віфінського. Інші назви свята: «Парамон», «Парамонів день», «Зорник». За юліанським календарем Парамонів день припадав на кінець листопада і по ньому ворожили про погоду у грудні.



За традиціями наші предки з самого ранку прибирали сніг з дахів мітлами чи віниками. А ось лопату не використовували, щоб дах не обзавівся дірками. Якщо у вас на даху сніг, теж можете зайнятися цією справою, однак зараз погода занадто тепла для таких заметів, – пише







Було повір'я, що зима приходить сьогодні до людей і вбирається у ведмежу шкуру. Вона ходить по вулицях, стукає у вікна і в димоходи, топчеться по дахах, будить лінивих господинь. Але от як раз лінуватися в цей день не можна, приготуйте з самого ранку гарячий сніданок і нагодуйте ним сім'ю. Це дасть достатньо сил на весь день.



Чоловікам теж не варто довго валятися, тому що якщо Зима загляне до вас у вікно, а ви спите, то може наслати на вас застуду, гарячку або просто заморозити всіх. Так що краще займіться хоч якоюсь справою, якщо немає роботи. У будинку завжди є щось, чому потрібна чоловіча рука.



А якщо у вас є кури, то слід їх нагодувати у цей день гречкою з правого рукава. Тоді вони будуть добре нестися і виростуть здоровими. Перед цим треба три рази прочитати «Отче наш», курник переступити лівою ногою і перехрестити курей. Важливо, щоб це була саме жінка, і щоб її настрій був хорошим. А то такий ритуал не вийде.



Щоб лазня стояла довго, а в родині всі були здоровими, то потрібно в західну стінку лазні в її нижню колоду вбити цвях. Правші повинні робити це лівою рукою, а лівші – правою. За будівлі і будинок селяни дуже переживали, щоб їх не затопило, щоб не руйнувалися від часу, тому що таке господарство передавалося часто з покоління в покоління.



І останнє, що варто зробити в цей день. Постарайтеся взяти в борг щось у сусідів. Краще, щоб це була їжа. Тоді весь рік буде вдалим, а в родині ніхто не буде голодувати .



Міжнародний день нейтралітету



Цю пам'ятну дату Генасамблея ООН встановила в 2017 році. Перед нею розглядали Ашхабадський підсумковий документ, який завершував Міжнародну конференцію в 2015 році. Вона була присвячена політиці нейтралітету. Ініціатива виходила від Туркменістану, він з 1995 року є нейтральною державою, а в 2015 році його нейтралітету було 20 років.



Генасамблея зазначила зв'язок між нейтралітетом і інструментами превентивної дипломатії. Тобто з попередженням конфліктів і збройних протистоянь місіями посередників, переговорами, щоб мирно вирішувати і припиняти вже існуючі конфлікти. Ця дата спрямована на те, щоб підвищити рівень обізнаності про такій політиці та її ролі в побудові мирних відносин між державами.







Міжнародний день загального охоплення послугами охорони здоров'я



На засіданнях Генеральної Асамблеї ООН не раз обговорювалися питання підвищення уваги до здоров'я населення Землі. У 2012 році Асамблея прийняла резолюцію, яку надіслала всім державам-членам ООН. Вона стала закликом посилити заходи, щоб по всьому світу можна було користуватися якісними медичними послугами на всіх етапах: від діагностики і профілактики до доступності передових методів лікування для всього населення, незалежно від соціального статусу і становища.







День Сухопутних військ України



Це свято в нашій країні відзначають щороку 12 грудня, а встановив його Президент Указом в 1997 році. Самі сухопутні війська ЗСУ були сформовані в 1996 році відповідно до статті 4 «Про Збройні Сили України». В Україні це найбільш численні війська, які забезпечують обороноздатність держави. За чисельністю вони складають майже половину всіх ВСУ. До їх складу входять механізовані і танкові війська, артилерія і ракетні війська, армійська авіація, війська протиповітряної оборони та аеромобільні війська. Тому кожен, хто має до них відношення, відзначає своє професійне свято.







Народні прикмети на 12 грудня







Іменини в цей день



Данило, Денис, Іван, Микола, Парамон, Сергій, Федір.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У православному календарі це день вшанування пам'яті мученика. Інші назви свята: «Парамон», «Парамонів день», «Зорник». За юліанським календарем Парамонів день припадав на кінець листопада і по ньому ворожили про погоду у грудні.За традиціями наші предки з самого ранку прибирали сніг з дахів мітлами чи віниками. А ось лопату не використовували, щоб дах не обзавівся дірками. Якщо у вас на даху сніг, теж можете зайнятися цією справою, однак зараз погода занадто тепла для таких заметів, – пише znaj.ua Було повір'я, що зима приходить сьогодні до людей і вбирається у ведмежу шкуру. Вона ходить по вулицях, стукає у вікна і в димоходи, топчеться по дахах, будить лінивих господинь. Але от як раз лінуватися в цей день не можна, приготуйте з самого ранку гарячий сніданок і нагодуйте ним сім'ю. Це дасть достатньо сил на весь день.Чоловікам теж не варто довго валятися, тому що якщо Зима загляне до вас у вікно, а ви спите, то може наслати на вас застуду, гарячку або просто заморозити всіх. Так що краще займіться хоч якоюсь справою, якщо немає роботи. У будинку завжди є щось, чому потрібна чоловіча рука.А якщо у вас є кури, то слід їх нагодувати у цей день гречкою з правого рукава. Тоді вони будуть добре нестися і виростуть здоровими. Перед цим треба три рази прочитати «Отче наш», курник переступити лівою ногою і перехрестити курей. Важливо, щоб це була саме жінка, і щоб її настрій був хорошим. А то такий ритуал не вийде.Щоб лазня стояла довго, а в родині всі були здоровими, то потрібно в західну стінку лазні в її нижню колоду вбити цвях. Правші повинні робити це лівою рукою, а лівші – правою. За будівлі і будинок селяни дуже переживали, щоб їх не затопило, щоб не руйнувалися від часу, тому що таке господарство передавалося часто з покоління в покоління.І останнє, що варто зробити в цей день. Постарайтеся взяти в борг щось у сусідів. Краще, щоб це була їжа. Тоді весь рік буде вдалим, а в родині ніхто не буде голодувати .Цю пам'ятну дату Генасамблея ООН встановила в 2017 році. Перед нею розглядали Ашхабадський підсумковий документ, який завершував Міжнародну конференцію в 2015 році. Вона була присвячена політиці нейтралітету. Ініціатива виходила від Туркменістану, він з 1995 року є нейтральною державою, а в 2015 році його нейтралітету було 20 років.Генасамблея зазначила зв'язок між нейтралітетом і інструментами превентивної дипломатії. Тобто з попередженням конфліктів і збройних протистоянь місіями посередників, переговорами, щоб мирно вирішувати і припиняти вже існуючі конфлікти. Ця дата спрямована на те, щоб підвищити рівень обізнаності про такій політиці та її ролі в побудові мирних відносин між державами.На засіданнях Генеральної Асамблеї ООН не раз обговорювалися питання підвищення уваги до здоров'я населення Землі. У 2012 році Асамблея прийняла резолюцію, яку надіслала всім державам-членам ООН. Вона стала закликом посилити заходи, щоб по всьому світу можна було користуватися якісними медичними послугами на всіх етапах: від діагностики і профілактики до доступності передових методів лікування для всього населення, незалежно від соціального статусу і становища.Це свято в нашій країні відзначають щороку 12 грудня, а встановив його Президент Указом в 1997 році. Самі сухопутні війська ЗСУ були сформовані в 1996 році відповідно до статті 4 «Про Збройні Сили України». В Україні це найбільш численні війська, які забезпечують обороноздатність держави. За чисельністю вони складають майже половину всіх ВСУ. До їх складу входять механізовані і танкові війська, артилерія і ракетні війська, армійська авіація, війська протиповітряної оборони та аеромобільні війська. Тому кожен, хто має до них відношення, відзначає своє професійне свято.

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