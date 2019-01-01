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Яке свято 12 грудня та чому сьогодні варто брати в борг у сусідів: традиції, прикмети, заборони

Яке свято 12 грудня та чому сьогодні варто брати в борг у сусідів: традиції, прикмети, заборони
У православному календарі це день вшанування пам'яті мученика Парамона Віфінського. Інші назви свята: «Парамон», «Парамонів день», «Зорник». За юліанським календарем Парамонів день припадав на кінець листопада і по ньому ворожили про погоду у грудні.

За традиціями наші предки з самого ранку прибирали сніг з дахів мітлами чи віниками. А ось лопату не використовували, щоб дах не обзавівся дірками. Якщо у вас на даху сніг, теж можете зайнятися цією справою, однак зараз погода занадто тепла для таких заметів, – пише znaj.ua.

Яке свято 12 грудня та чому сьогодні варто брати в борг у сусідів: традиції, прикмети, заборони


Було повір'я, що зима приходить сьогодні до людей і вбирається у ведмежу шкуру. Вона ходить по вулицях, стукає у вікна і в димоходи, топчеться по дахах, будить лінивих господинь. Але от як раз лінуватися в цей день не можна, приготуйте з самого ранку гарячий сніданок і нагодуйте ним сім'ю. Це дасть достатньо сил на весь день.

Чоловікам теж не варто довго валятися, тому що якщо Зима загляне до вас у вікно, а ви спите, то може наслати на вас застуду, гарячку або просто заморозити всіх. Так що краще займіться хоч якоюсь справою, якщо немає роботи. У будинку завжди є щось, чому потрібна чоловіча рука.

А якщо у вас є кури, то слід їх нагодувати у цей день гречкою з правого рукава. Тоді вони будуть добре нестися і виростуть здоровими. Перед цим треба три рази прочитати «Отче наш», курник переступити лівою ногою і перехрестити курей. Важливо, щоб це була саме жінка, і щоб її настрій був хорошим. А то такий ритуал не вийде.

Щоб лазня стояла довго, а в родині всі були здоровими, то потрібно в західну стінку лазні в її нижню колоду вбити цвях. Правші повинні робити це лівою рукою, а лівші – правою. За будівлі і будинок селяни дуже переживали, щоб їх не затопило, щоб не руйнувалися від часу, тому що таке господарство передавалося часто з покоління в покоління.

І останнє, що варто зробити в цей день. Постарайтеся взяти в борг щось у сусідів. Краще, щоб це була їжа. Тоді весь рік буде вдалим, а в родині ніхто не буде голодувати .

Міжнародний день нейтралітету

Цю пам'ятну дату Генасамблея ООН встановила в 2017 році. Перед нею розглядали Ашхабадський підсумковий документ, який завершував Міжнародну конференцію в 2015 році. Вона була присвячена політиці нейтралітету. Ініціатива виходила від Туркменістану, він з 1995 року є нейтральною державою, а в 2015 році його нейтралітету було 20 років.

Генасамблея зазначила зв'язок між нейтралітетом і інструментами превентивної дипломатії. Тобто з попередженням конфліктів і збройних протистоянь місіями посередників, переговорами, щоб мирно вирішувати і припиняти вже існуючі конфлікти. Ця дата спрямована на те, щоб підвищити рівень обізнаності про такій політиці та її ролі в побудові мирних відносин між державами.

Яке свято 12 грудня та чому сьогодні варто брати в борг у сусідів: традиції, прикмети, заборони


Міжнародний день загального охоплення послугами охорони здоров'я

На засіданнях Генеральної Асамблеї ООН не раз обговорювалися питання підвищення уваги до здоров'я населення Землі. У 2012 році Асамблея прийняла резолюцію, яку надіслала всім державам-членам ООН. Вона стала закликом посилити заходи, щоб по всьому світу можна було користуватися якісними медичними послугами на всіх етапах: від діагностики і профілактики до доступності передових методів лікування для всього населення, незалежно від соціального статусу і становища.

Яке свято 12 грудня та чому сьогодні варто брати в борг у сусідів: традиції, прикмети, заборони


День Сухопутних військ України

Це свято в нашій країні відзначають щороку 12 грудня, а встановив його Президент Указом в 1997 році. Самі сухопутні війська ЗСУ були сформовані в 1996 році відповідно до статті 4 «Про Збройні Сили України». В Україні це найбільш численні війська, які забезпечують обороноздатність держави. За чисельністю вони складають майже половину всіх ВСУ. До їх складу входять механізовані і танкові війська, артилерія і ракетні війська, армійська авіація, війська протиповітряної оборони та аеромобільні війська. Тому кожен, хто має до них відношення, відзначає своє професійне свято.

Яке свято 12 грудня та чому сьогодні варто брати в борг у сусідів: традиції, прикмети, заборони


Народні прикмети на 12 грудня



Іменини в цей день

Данило, Денис, Іван, Микола, Парамон, Сергій, Федір.

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Теги: яке свято, Волинь, Україна, 12 грудня, традиції, християнство
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