Волинян закликають зробити подарунок дівчинці, дядько якої загинув в аварії

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Незабаром п'ятнадцятий день народження зустріне чудова дівчина -. Її дядько –– учасник бойових дій у зоні проведення АТО. Та лихо спіткало чоловіка на рідній Волині. Аби відзначити у родинному колі другий день народження середнього сина Олександра (у сім’ї зростала ще старша донька дружини від першого шлюбу– Олена; окрім того, мав Микола ще двійко діток від свого першого шлюбу – двох чудових дівчаток),батьки з Оленкою та хлопчиками направилися з Володимира-Волинського, де мешкали уже два роки, до Луцька. Страшна автокатастрофа 16.12.2017 р. поблизу с. Війниця забрала життя матері цих діток Ольги, а чоловік та діти потрапили до реанімації. За життя Миколи довгий час боролися лікарі, на його потреби кров здали понад півсотні бійців 14-тої бригади, та врятувати багатодітного батька так і не вдалося, чоловік помер, залишивши маленьких діток круглими сиротами.Майже місяць малі діти боролися у лікарні за власне життя і таки змогли вижити після отриманих травм. Тепер любов’ю та своєю опікою осиротілі душі зігріватиме любляча тітка Тетяна. У своєму новому домі у них є чудова та турботлива сестричка – Валерія, яка майже на рівні з мамою турбується про братиків.Оскільки, наш волонтерський рух взяв під опіку цю сім’ю, то сьогодні ми розповідаємо про сестричку цих маленьких хлопчиків.Іменинниця навчається у 9 класі. Вона має схильність до гуманітарних предметів, вивчає німецьку та англійську мови. Відвідує художній гурток та музичну школу. Але у майбутньому, думає про серйозну професію, хоче стати суддею.Валерія мріє подорожувати. Особливо захоплюється красивими краєвидами таких країн, як Німеччина та Австрія, їй подобається культура та традиції цих народів.Дівчина полюбляє слухати українську музику. До вподоби співак Монатік, хотіла б зустрітися з ним особисто, так як їй дуже подобаються пісні в його виконанні. Мріє також потрапити на концерт Тіни Кароль та Ольги Полякової.Дівчина дуже любить тварин, особливо котиків, собачок. Зараз вдома в них є папуга та рибки.Валерія свідомо говорить, що авторитетом для неї можуть бути лише люди, які власним розумом та працею, а головне чесно, змогли досягнути своїх цілей та здійснити найзаповітніші мрії, і у яких завжди є чому повчитись. Для юної красуні такою людиною є мама Тетяна. Донечка вдячна їй за підтримку та розуміння, за приклад для наслідування у складних життєвих ситуаціях. Свою найдорожчу матусю донечка завжди готова підтримати посильною допомогою по дому та обіймами, і головне, вона намагається її не хвилювати та не засмучувати.Захоплюється дівчина місцевими волонтерами, котрі вчать нас всіх турбуватися про ближнього, та любити один одного. Україна для Валерії – це рідний дім. Відповідно, у ньому повинно бути чисто, затишно, і головне, мирно. Найбільше про що вона мріє, щоб закінчилася війна та усі воїни повернулися живими додому. Вона цінує та поважає кожного, хто захищає наші кордони.Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна), адже під нашою опікою станом на 2018 рік – 221 дитина, віком від 3 місяців до 20 років. Але в переказі ви можете і конкретно зазначити, на яку саме дитину адресуєте допомогу.ЦИПЛЮК ВАЛЕРІЯ - невдовзі 15 років (14.12.2004). м. Луцьк. Зріст: 163 см. Розмір взуття: 38 , розмір одягу М. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд