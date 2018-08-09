У вечірній аварії на Стрілецькій 19-річний хлопець збив чоловіка





У секторі комунікації поліції Волині розповіли, що наїзд вчинив 19-річний лучанин на автомобілі Volkswagen Jetta.



Чоловік, який постраждав, – це 65-річний пішохід, теж лучанин.



За попередньою інформацією, він переходив дорогу поза «зеброю».



«Швидка» забрала потерпілого до лікарні.



Водій був тверезим.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 11 грудня, увечері стало відомо про аварію з потерпілими на вулиці Стрілецькій (поблизу більярдного клубу «Магніт»).У секторі комунікації поліції Волині розповіли, що наїзд вчинив 19-річний лучанин на автомобілі Volkswagen Jetta.Чоловік, який постраждав, – це 65-річний пішохід, теж лучанин.За попередньою інформацією, він переходив дорогу поза «зеброю».«Швидка» забрала потерпілого до лікарні.Водій був тверезим.

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