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У вечірній аварії на Стрілецькій 19-річний хлопець збив чоловіка

У вечірній аварії на Стрілецькій 19-річний хлопець збив чоловіка
Учора, 11 грудня, увечері стало відомо про аварію з потерпілими на вулиці Стрілецькій (поблизу більярдного клубу «Магніт»).

У секторі комунікації поліції Волині розповіли, що наїзд вчинив 19-річний лучанин на автомобілі Volkswagen Jetta.

Чоловік, який постраждав, – це 65-річний пішохід, теж лучанин.

За попередньою інформацією, він переходив дорогу поза «зеброю».

«Швидка» забрала потерпілого до лікарні.

Водій був тверезим.

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Теги: аварія, Стрілецька, Луцьк
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